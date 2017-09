Derfor redder røykvarsleren liv

- Seriekoblede, optiske røykvarslere som er knyttet opp til en alarmstasjon er den beste sikkerheten du kan få om det brenner hjemme hos deg, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure.

I 2016 rykket Brann- og redningsvesenet ut til 8851 branner i Norge. 35 prosent av disse var bygningsbranner. Selv om det heldigvis går bra med de aller fleste som er involvert i brann, omkom dessverre 40 personer (23 menn og 17 kvinner) i brann i fjor. Det viser statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB har også påvist at 25 prosent av de omkomne i boligbranner de senere årene ikke har hatt røykvarsler, eller at den ikke har virket.

Ved en boligbrann er det absolutt viktigste at man oppdager den raskt og kommer seg ut i tide. Hurtig og korrekt varsling øker sjansen for at man rekker å evakuere før det er for sent. Derfor er det viktig at:

- Du har riktig røykvarsler.

- Røykvarslerne fungerer.

- Du har tilstrekkelig med røykvarslere.

- Røykvarslerne er korrekt montert.

- Med boligalarm fra Verisure sørger vi for at alt dette er i orden, slik at du kan føle deg trygg dersom det skulle oppstå brann hjemme hos deg, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure.

Sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure gir deg sine beste tips.

Riktig røykvarsler

Det finnes to hovedtyper av røykvarslere, ionisk og optisk. Den tradisjonelt mest vanlige røykvarsleren i norske hjem er den ioniske, og den fungerer best ved flammebrann. Mens optisk røykvarsler er spesielt god ved ulmebrann og røykutvikling, og nettopp denne typen brann er overrepresentert i norske hjem. Norsk brannvernforening anbefaler optiske seriekoblede røykvarslere.

- Våre røykvarslere er både optiske, trådløse og seriekoblede. At de er seriekoblet, betyr at alle går i alarm samtidig så fort én av dem oppdager røyk. De snakker dermed både til deg, med hverandre og til alarmstasjonen, sier Thorkildsen i Verisure.

Røykvarslere som fungerer

I en nødsituasjon er Verisure alltid ett steg foran. Om det skulle oppstå branntilløp og røykutvikling hjemme hos deg, blir du og familien din vekket av en sirene og en stemme fra ALLE røykvarslerne som forteller at det brenner.

- Vår erfaring er at varsling med både sirene og stemme er mest effektiv for å sikre at alle raskt blir oppmerksom på at alarmen er utløst – spesielt om natten, sier Thorkildsen.

Når alarmen utløses, sendes også et signal til Verisures alarmstasjon. Der er alarmoperatører på vakt døgnet rundt og handler i løpet av noen sekunder.

- Man får også hjelp til å komme seg ut av huset ved hjelp av tale- og lytteenheten. Når alarmen går, kan alarmoperatørene, via enheten, kommunisere direkte inn i boligen og gi deg den hjelpen du trenger, sier sikkerhetseksperten.

Med bilder fra boligen kan alarmstasjonen raskt verifisere om det er brann eller ikke, og så eventuelt tilkalle vekter og brannvesenet, og starte arbeidet med å få alle trygt ut av boligen. Ved bekreftelse på reell brann tilkaller alarmstasjonen nødetatene umiddelbart.

Alarmstasjonen overvåker også batteriene i røykvarslerne og de andre alarmkomponentene for øvrig, og gir beskjed til eieren om at batteriene må skiftes. Dermed trenger du ikke å tenke på verken test eller vedlikehold av røykvarslerne.

- Vi ser at det har åpenbare fordeler å ha direktekobling til et alarmanlegg, slik som at brannvesenet vil bli varslet ved brann når man selv ikke er hjemme, sier informasjonsrådgiver Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening.

Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening.

Tilstrekkelig med røykvarslere

1. januar 2016 trådte den nye forskriften om brannforebygging i kraft.

- Denne loven slår fast at boligen skal ha minst én røykvarsler i hver etasje som skal kunne høres tydelig i alle oppholdsrom og soverom - selv med lukket dør, sier Skaar i Brannvernforeningen.

Sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure mener at det ikke er nok.

- Vi anbefaler at du har minst én røykvarsler for hver 60 kvadratmeter, samt at du har røykvarslere på alle soverom og øverst i trapperom. Dessuten bør ikke avstanden mellom to røykvarslere være mer enn 12 meter, sier han.

Korrekt montering

Hvor røykvarslerne skal monteres i boligen din, avhenger av både planløsningen og størrelsen på boligen.

- Vi anbefaler blant annet at røykvarsleren monteres 60 cm ut fra veggen. Har du skråtak, skal det være 60 til 90 cm mellom røykvarsleren og toppen av skråtaket, sier Thorkildsen.

Han fortsetter:

- Det finnes selvsagt flere monteringsanvisninger, men med boligalarm fra Verisure er du sikker på at en dyktig montør setter opp røykvarslerne i henhold til både forskrifter og anbefalinger. Da kan du føle deg ekstra trygg.