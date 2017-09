Robin (11) reddet seg selv fra boligbrannen

11-åringen tok en rask sjekk i huset før han fortet seg ut og fikk varslet moren via telefonen.

– Takket være snarrådige Robin, en velfungerende brannalarm og et effektivt brannvesen, gikk det heldigvis bra, sier pappa Stian.

Torsdag 3. august starter som en vanlig dag for småbarnsfamilien Samset Elvebakk på Tiller i Trondheim. I den treetasjes eneboligen er det som alltid hektisk aktivitet på morgenkvisten. Minstejenta Mina Sofie (3) skal i barnehagen, Tobias (9) skal på SFO og storebror Robin (11) skal være hjemme alene mens pappa Stian og mamma Marit Cecilie er på jobb.

Brann på barnerom

Klokken 8.25 tikker det inn en melding på PC-skjermen til en av vekterne ved Verisures alarmsentral: «Brann 2. etg. Tobias’ rom». Robin er alene hjemme og sitter og ser på TV i stuen i en annen etasje. I huset er det installert boligalarm fra Verisure. Det innebærer at sirenen uler og de seriekoblede røykvarslerne gir Robin muntlig beskjed om at det er brann.

Samtidig tikker det inn en melding på mobiltelefonen til både pappa Stian og mamma Marit Cecilie via Verisure-appen om at brannalarmen er utløst hjemme. Umiddelbart ringer vekteren på alarmsentralen til Stian, som er oppført som første kontaktperson.

- Jeg hadde nettopp kommet på jobb, og tenkte først at dette er falsk alarm. Derfor ber jeg vekteren holde an til jeg har fått tak i Robin. Samtidig ringer Marit Cecilie til Robin, og han forklarer situasjonen hjemme. Like etter får jeg også tak i Robin, og ringer umiddelbart tilbake til alarmsentralen. Da hadde de allerede varslet brannvesenet, forklarer Stian.

Viktig å komme seg ut

Hjemme hadde en forskrekket, men fattet, Robin raskt kommet seg opp til Tobias’ rom og registrert at det var røykutvikling der. Han ser en blågrønn flamme fra noen leker på gulvet, samt at både gardinen og noen klær har tatt fyr. Med mobiltelefonen i hånden forter han seg ut på gårdsplassen, samtidig som alarmsentralen får inn melding om røykutvikling fra flere av røykvarslerne i huset.

- Som alle andre familier har vi hatt noen falske alarmer gjennom årene, blant annet som følge av matlaging. Da har vi samtidig utført en liten brannøvelse og sørget for at barna forstår viktigheten av å komme seg ut så fort som mulig. Dette hadde åpenbart Robin både forstått og husket, og samtidig var han kjent med sirenen, sier pappa Stian.

Full utrykning

11 minutter etter at brannalarmen ble utløst hjemme hos familien Samset Elvebakk på Tiller, er vekteren fra Securitas på plass. Hakk i hæl følger to brannbiler, én politibil og én ambulanse. Robin står på gårdsplassen og venter på utrykningskjøretøyene, mens begge foreldrene er på vei hjem i hui og hast.

- Brannmannskapene tok hånd om Robin og ga ham en «brannbamse» som trøst, og brannen på Tobias’ rom ble heldigvis raskt slukket, forteller Stian.

I etterkant antar man at det er en leke med et litium-batteri som har selvantent på rommet til lillebror.

- Det lå igjen smeltet plast på gulvet, og cirka fem kvadratmeter av gulvet må skiftes. I tillegg var gardinene og noen klær ødelagt av flammene, sier Stian.

Glad for at det gikk bra

Nå i etterkant tenker Stian over hvor betryggende det er å ha et system som fungerer når det oppstår en boligbrann.

- Heldigvis gikk alt bra takket være at vi har røykvarslere koblet opp mot en alarmsentral, at brannvesenet kom så fort og selvsagt at Robin varslet hva som skjedde hjemme. Hadde brannvesenet ankommet bare noen minutter senere, frykter jeg at flammene hadde fått skikkelig tak i både tak og vegger. Vi har tross alt vært veldig heldige, sier Stian.

Oppfordringen fra trebarnsfaren er klar:

- Sikre huset med brannalarm, øv på brannrutiner og sjekk batterileker jevnlig!