Slik sikrer du boligen din før ferien

Sommerferien er like rundt hjørnet, og mange nordmenn planlegger å reise vekk for å nyte late dager langt unna hverdagens mas og kjas. Enten ferden går til hytta, båten, en storby eller Syden, er det mange som forlater boligen sin i en periode i løpet av sommeren.

- Innbruddstyvene tar dessverre ikke fri, ei heller sommerferie. Dessuten er det viktig å forebygge branntilløp, slik at det ikke oppstår brann i boligen din mens du er bortreist i sommer, sier sikkerhetsekspert Anette Granli.

Granli har 15 års erfaring med alarmsystemer, og de siste åtte årene har hun jobbet med forebygging av brann og innbrudd som teknisk coach Verisure – Norges ledende alarmselskap.

- Vi vet at boliger med alarm sjelden opplever innbrudd. Uvedkommende som bryter seg inn blir fort gjort oppmerksom på at de blir både sett og hørt, og forlater dermed stedet raskt, forteller Granli.

Få det til å se ut som om du er hjemme

I tillegg til å installere alarm, er det flere enkle grep du selv kan gjøre før ferien for å bidra til å sikre boligen din mot både brann, innbrudd og vannskader.

- Mitt beste tips er å få det til å se ut som om du ikke er på ferie. Det vil si å få hjelp av naboen til å tømme postkassen, klippe gresset og fylle søppel i søppelkassen, samt rote litt innendørs. Da blir sannsynligheten for innbrudd langt mindre, sier sikkerhetseksperten.

Hun har også et viktig tips for å unngå brann mens du er på ferie.

- Ta støpsel ut av stikkontaktene på elektriske apparater som ikke er i bruk når du er bortreist. Ikke bare reduserer du faren for brann, men det kan også være redningen for TVen og annet el-utstyr ved kraftig tordenvær - som typisk oppstår i sommerhalvåret, sier Anette Granli.

Her er sikkerhetsekspertens ti tips til hvordan du sikrer boligen din før ferien:

1. Ikke hjelp innbruddstyven.

Ikke legg til rette for at uvedkommende tar seg inn i boligen din. Lås fast eller ta inn stigen eller gardintrappen når du er på ferie, og tips gjerne naboen om det samme.

2. Forebygg vannskader.

Å stenge vanntilførselen til boligen er den enkleste og raskeste måten å beskytte boligen og eiendeler mot vannskader. Steng hovedvannkranen, så er du trygg! Sørg også for at takrenner, nedløpsrør og avløpsrenner er renset for blader, kvister og annet, slik at vannet kan renne fritt og du slipper å komme hjem til vannskader.

3. Skru av elektriske apparater.

Ta ut støpsel av stikkontaktene på elektriske apparater som ikke er i bruk når du er på ferie, for eksempel TVen, kaffetrakteren, spillkonsoller og brødristeren. Da sparer du både strøm og reduserer risikoen for brann i boligen din ved for eksempel lyn- og tordenvær.

4. Få boligen til å se bebodd ut.

Selv om du er på sommerferie, er det ingen grunn til at boligen skal se helt forlatt ut. Rot gjerne litt med vilje, og fokuser på det som er synlig gjennom vinduer. Sett kaffekoppen, en bok og noen briller på kjøkkenbenken, rot litt med noen pledd i sofaen og plasser gjerne noe på utsiden som bidrar til å få boligen til å se bebodd ut.

5. Rydd vekk verdigjenstander.

Selv om det kan være lurt å få det til å se ut som om noen er hjemme i sommerferien, bør du likevel rydde unna gjenstander som har høy verdi og er enkle å få med seg. Eksempler på gjenstander som bør puttes i skuffen eller legges i skapet er smykker, penger, bærbare PCer, iPader, spillkonsoller og annen kostbar elektronikk som vanligvis ligger fremme.

6. Ikke fortell «verden» at du skal på ferie.

Du trenger ikke å kringkaste til alle at du skal på sommerferie. Om du publiserer ferieplanene dine i for eksempel sosiale medier, gjør du det enkelt for personer med uærlige hensikter å planlegge et innbrudd. Merk at du også kan justere innstillingene dine i sosiale medier, slik at feriebildene du legger ut kun kan ses av venner.

7. Lukk dørene og tenn lys om natten.

For å forhindre at innbruddstyver ser alle rom gjennom vinduene, bør du lukke dørene innvendig for å begrense innsynet. Dessuten kan du benytte en form for tidsstyring av lysene, som Smartkontakt, for å skru på et lys eller to om natten. Bruk gjerne utelys med bevegelsessensor. Husk også å ta nøkler ut av låsen på innsiden før du reiser.

8. Gjør en avtale med naboen.

Gjør en avtale med naboen, familiemedlemmer eller en venn som kan stikke innom boligen din og få den til å se bebodd ut når du er på ferie. Få hjelp til å ta inn posten, reklame og avisene, legg gjerne noen avfallsposer i søppelkassen og vann blomstene i verandakassen.

9. Ha en god lås.

Mange innbruddstyver forsøker å komme seg inn gjennom døren. Derfor er det smart å ha en solid lås og sikringsbeslag som reduserer risikoen for uønsket besøk.

10. Monter alarm.

Det er absolutt ikke like fristende for uvedkommende å forsøke å bryte seg inn i en bolig med alarm, da både alarmskiltene og alarmen i seg selv skremmer bort innbruddstyvene. Skaff deg en boligalarm som er koblet til en alarmsentral. Da kan du være trygg på at du har en profesjonelt overvåket bolig som varsler umiddelbart om brann eller innbrudd og sørger for rask hjelp.