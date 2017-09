Takker boligalarmen for at hunden lever

– Takket være boligalarmen og en snarrådig vekter, ble Peik reddet ut og brannmannskapene tilkalt, sier huseier Sæbjørn Kjøllesdal.

En onsdag i midten av januar tidligere i år satt Sæbjørn Kjøllesdal på toget på vei til jobb da en vekter fra Verisures alarmstasjon ringte ham klokken 08.04. Budskapet var følgende: «Brannalarmen har gått i boligen din. Er det noen hjemme?»

Samtidig, ved Securitas-kontoret i Drammen, får vekter Geir Nordengen melding om brann i Eikeliveien på Nøste i Lier. Han finner raskt frem nøklene til eneboligen og kaster seg inn i vekterbilen.

På toget til Oslo får Kjøllesdal en ny telefonsamtale. Politiet bekrefter at brannalarmen har gått hjemme hos ham, og spør også om det befinner seg noen inni boligen

- Først da politiet ringte gikk det opp for meg at dette var alvor. Frem til da både håpet og ønsket jeg at det bare var falsk alarm, forteller han.

BILDE FRA HUSBRANNEN I LIER.

Mye røyk

Vekter Nordengen ankommer eneboligen i Eikeliveien klokken 08.17 – 13 minutter etter at boligalarmen ble utløst. Han hører en hund som bjeffer, men etter en rask utvendig inspeksjon ser han verken røyk eller flammer.

- Jeg forsøkte å titte inn i stuen, men kunne ikke se noen ting. Først trodde jeg det var blendingsgardiner, men oppdaget raskt at stuen var full av røyk, sier han. Da oppdager han plutselig at sviende, grå-sort røyk har begynt å velte ut av de sprekte vinduene i kjelleretasjen, og han varsler brannvesenet umiddelbart.

Reddet hunden

I første etasje var familiehunden Peik bundet fast – slik han pleier når han koser seg hjemme alene på dagtid.

- Min førsteprioritet når jeg ankommer en bolig som brenner, er å redde liv. I dette tilfellet åpnet jeg inngangsdøren forsiktig med nøkkelen jeg hadde med meg, fordi jeg var usikker på reaksjonen når jeg slapp til mer oksygen. Røyken veltet ut av døren, men jeg gikk inn og fikk løsnet Peik. I tillegg ropte jeg for å høre om det var noen der inne, men ingen svarte, forteller Nordengen.

Han tar med seg Peik ut av huset, og får plassert ham trygt i en inngjerdet luftegård ved garasjen.

- Jeg ringte også alarmstasjonen, som hadde snakket med kunden, og fikk bekreftet at ingen var hjemme. Det var en stor lettelse for meg, sier Nordengen.

Full fyr i kjelleretasjen

Like etter ankommer brannmannskapene, og de setter raskt i gang med slukkingsarbeidet. På det tidspunktet er hele kjelleretasjen fylt med flammer og røyk.

Huseier Sæbjørn Kjøllesdal har én tanke i hodet da toget ankommer Skøyen stasjon i Oslo: Å komme seg hjem så raskt som mulig.

- Jeg kaster meg på et tog i retning Drammen, og tar taxi den siste biten fra togstasjonen. Ambulanse, politibiler og flere brannbiler sperrer innkjørselen, så jeg hopper gjennom hekken på baksiden av huset. Der blir jeg møtt av et forferdelig syn, forteller han.

Kjøllesdal har brukt nesten halvannen time på å komme seg hjem, og i mellomtiden har brannmannskapene jobbet intenst med å slukke brannen. Han har i ettertid blitt fortalt at de lagde et hull i veggen til kjelleretasjen med trykket fra vannslangen og fylte etasjen med 70 liter vann.

- Det har vært ekstremt varmt der inne, og alt vannet fordampet nærmest med en gang. Det var ikke en dråpe på gulvet! Gipsplatene i taket hadde også bøyd seg oppover fordi det var så varmt, sier han.

Hvert minutt teller

Kjøllesdal er alvorstynget når han snakker om den dramatiske brannen, men priser seg likevel lykkelig over at verken mennesker eller hunden Peik ble skadet. Når han ser konsekvensene av en slik brann, er han full av lovord om både boligalarmen og nødetatene.

- Ved en husbrann teller hvert minutt, om ikke hvert sekund. Jeg er veldig glad for at vi har boligalarm fra Verisure, noen som innebærer at røykvarsleren er tilkoblet en alarmstasjon, at en vekter rykker ut og at brannvesenet blir varslet når det brenner. Min erfaring er at systemet fungerer, og at de som jobber med dette er meget profesjonelle, sier han.

GODT FORNØYD MED VERISURE: Etter den dramatiske boligbrannen takker han Verisure for at systemet fungerer.

I ettertid antar politiet at brannårsaken var rester av en eller annen væske på en bukse i kjelleretasjen, sannsynligvis olje, som hadde selvantent og startet en ulmebrann.

En billig livsforsikring

Selv om flammene ikke hadde spredt seg til de to øverste etasjene, var boligen ubeboelig i lang tid etter brannen. Årsaken var den kraftige røyken og ulike typer materialer som hadde smeltet og avgitt giftige gasser. Sæbjørn Kjøllesdal og familien fikk ikke lov til å flytte inn før etter fem måneder.

- Hele kjelleretasjen er bygget opp igjen og satt i perfekt stand, og det var en selvfølge at vi skulle ha det nyeste og mest moderne alarmsystemet fra Verisure i hele huset. Jeg minner gjerne andre om at en boligalarm er en billig og viktig livsforsikring som alle burde sørge for å ha, avslutter han.