"قضية المافيا" تعود إلى محكمة أوسلو من جديد

من بين الاتهامات التي تم توجيهها إلى ميتكيل بيتيو، لارس هارنيس و 11 متهما آخر تهريب المخدرات و المشاركة في السطو و القتل.

صرح المحامي ماغني فوروهولمين أنه تم القبض على هذه المجموعة بعد أن نصب لهم عملاء الشرطة كمينا.

و قد تم اكتشاف عمليات تهريب المخدرات من هولاندا إلى أوسلو عن طريق مطار غاردمون في أغسطس من سنة 2015 بفضل رجال شرطة دانماركيين ادعوا أنهم من المافيا الروسية لاختراق خلية المهربين.

و يعتبر ميتكيل بيتيو، الذي مزال يدعي براءته، محورا أساسيا في القضية بسبب كثرة التهم المنسوبة إليه.

و من بين التهم محاولة قتل عمران صابر الملقب بالعم برغي و "وزير المالية". و تشمل قائمة الإتهامات المكونة من 14 نقطة، الإتجار بالمخدرات، الاعتداء بالعنف ، اقتناء الأسلحة، التخطيط لسرقة طائرة و المشاركة في الجريمة المنظمة.

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