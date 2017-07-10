نيتآفيسن تقوم بحوار خاص مع ضابط المخبرات السابق للكيي جي بي فلاديمير بوبوف: أسرار تدخل المخابرات الروسية في الرياضة العالمية

قامت نتآفيسن مع إكسترابلادت بحوار حصري مع ضابط المخابرات السابق حول تفاصيل تدخل المخابرات الروسية في الرياضة العالمية.

مقال:اندرياس سلياس و يان يانسن

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

بعد 20 سنة من الخدمة يعيش بوبوف الآن مع في كندا خوفا على عائلته. شهد بوبوف العديد من العمليات المتعلقة بجمع المعلومات الإستخبارتية التي كان هدفها التجسس، تجنيد المخبرين لصالح روسيا، التآمر في عالم الرياضة و إخفاء استعمال المنشطات. ظهر إسم بوبوف لأول مرة في كتاب عنوانه "عندما تلعب الكي جي بي الشطرنج". هذا الكتاب يفضح ممارسات روسيا في تدخلها في مباريات الشطرنج عام 1981, و تخلصها من رئيسة الإتحاد الدولي للشطرنج السويدية الجنسية و تعويضها بآخر كان عميلا لهم. و يضم الكتاب أيضا عدة تفاصيل حول تدخل المخابرات الروسية في سير عمل الفيفا و اللجنة الأولمبية.

و يصرح بوبوف:- لقد قطعت كل العلاقات مع روسيا و لا أتعامل مع الصحفيين الذين يتعاملون مع روسيا.

-لماذا وافقت أن تقوم بالحوار معنا؟

-أريد مواصلة ما كان يفعله ليتفينيتكو، لأنني أريد أن يفهم الجميع كيف تعمل الكي جي بي (المخابرات الروسية في العهد السوفياتي) و المخابرات الروسية الحالية FSB.

ليتفينيتكو هو أيضا مخبر سابق للكي جي بي تم تسميمه بمادة مشعة في لندن، و تفيد المعلومات الموجودة أنه تم اغتياله بأمر من بوتين.

بوبوف أيضا تعرض لمحاولات اغتيال عديدة بسبب فضحه لعمل المخابرات و تعرضت عائلته للخطر عدة مرات. لذلك طلب اللجوء إلى كندا هو و عائلته.

و كانت أول وظيفة له في قسم الرياضة كمخبر كي جي بي سنة 1977 عندما أراد الإتحاد السوفياتي التأهب لتنظيم أولمبياد 1980.

-كان هناك الكثير من الفساد و التلاعب بنتائج المنشطات في تلك الأولمبياد. و في عدة أولبياد متتالية كانت مهمة بوبوف الرئيسية هي منع اللاعبين الروس من الفرار إلى البلدان الغربية.



خوان أنطونيو سامرانش كان عميلا للمخابرات الروسية.

-كان علي كتابة برقيات سرية إلى حلف وارسو لضمان انتخاب أنطونيو سامرانش رئيسا للجنة الأولمبية سنة 1980.- تم تجنيد سامرانش لأنه قام بتهريب بعض الرموز الروسية إلى الخارج بطريقة غير قانونية، و عندما اكتشفت المخابرات الروسية الأمر خيرته بين العقاب أو انضمامه إلى عملاء الكي جي بي. و عندما اختار العمالة، ركزت المخابرات كل مجهوداتها لضمان انتخابه رئيساً للجنة الأولمبية.

-كتبت عديد البرقيات إلى مخابرات ألمانيا الشرقية، رومانيا و حلف وارسو للحصول على الضمانات اللازمة ليتم انتخابه. كان سامرانش شخصا مهما لروسيا. فقد ساعدنا على خلق صورتنا الرياضية كدولة ناجحة رياضيا من حيث الميداليات و من حيث قدرتنا على تنظيم الفعاليات الكبيرة.



علاقة الكي جي بي بالفيفا.



سافر بوبوف إلى كوبنهاغن سنة 1978 بمناسبة كأس أمم أوروبا، و كانت مهمته آنذاك هي تجنيد الطبيب غيناديج ماركوف كعميل للمخابرات. أصبح ماركوف رئيس قسم المنشطات في دورة موسكو الأولمبية سنة 1980.

في تلك الأولمبياد، فاز الإتحاد السوفياتي بعدة ميداليات، لكن القليل يعرف كيف تم هذا. كان ماركوف مسؤولا عن تغيير العينات، فكان يضع العينات السلبية للمنشطات مكان الإيجابية، و هذا نفس الذي حدث في أولمبياد سوتشي الشتوية سنة 2014.

-تقوم الكي جي بي أيضا بالتجسس على المسؤولين عندما يكونون ضيوفا في روسيا و ذلك من خلال غرف خاصة في الفنادق. و هدف هذا التجسس جمع المعلومات أو الإبتزاز.

و يتوقع بوبوف أنه تم استعمال هذه الطريقة لضمان حصول روسيا على حق تنظيم كأس العالم لسنة 2018. و يتذمر بوبوف من قلة التأهب لهذه الفعاليات من ناحية البنية التحتية. -الملاعب كارثية. -روسيا ليست مستعدة لكأس العالم، لكن ما يهمهم هو الربح الوفير من تنظيم هذه الفعاليات، لا غير.