وزيرة الهجرة و الإندماج سيلفي ليستهاوغ تريد حرمان الوالدين من الإقامة في حالة إرسال أطفالهم إلى مدارس قرآنية في الخارج.

ليستهاوغ تهدد بإلغاء الإقامة للآباء الذين يرسلون أبنائهم إلى المدارس القرآنية خارج البلاد.

صرحت ليستهاوغ بهذا المقترح الجديد قائلة:- يحب سحب الإقامة من الآباء الذين يرسلون أبنائهم إلى هذه المدارس. لا يجب أن يحدث هذا في 2017.

و مقترح ليستهاوغ جاء بعد أن أعلن حزب الشعب اليميني في الدانمارك مقترحا مماثلا، و هو مقترح قد يحصل على الأغلبية.

ممثل حزب العمال النرويجي في البرلمان يان بوهلر ليس رافضا تماما للفكرة:- هناك العديد من الأطفال الذين يرسلهم آبائهم ضد إرادتهم إلى هذه المدارس في الصومال، و هناك يتم معاملتهم معاملة سيئة.

و يعتقد باهلر أنه من المهم معرفة عدد هؤلاء الأطفال و إن كانوا قد ذهبوا طوعا أو غصبا.