حزبا الحمر و اليسار الإشتراكي يحققان أرقاما قياسية في أوسلو حسب استطلاعات الرأي- انخفاض شعبية حزب العمال

في استطلاع جديد للرأي أحرز حزب اليسار الإشتراكي المركز الثالث بالنسبة لمدينة أوسلو من حيث نية التصويت، و تمكن حزب الحمر في نفس الإستطلاع من الحصول على مقعدين برلمانيين لأول مرة بالنسبة للعاصمة.

و حسب هذا الإستطلاع ارتفعت شعبية حزب الحمر من 4,7 بالمائة سنة 2013 إلى 7,9 بالمائة، بينما تبلغ شعبية حزب اليسار الإشتراكي 9,6 بالمائة. وتعطي استطلاعات الرأي مقعدين برلمانيين لكلا الحزبين من مدينة أوسلو.

و عبرت كاري كاسكي من حزب اليسار الإشتراكي عن فرحتها بهذه النتيجة قائلة: -هذه النتيجة جيدة و ستمكننا من الحصول على أغلبية حمراء-خضراء لضمان العتبة الإنتخابية.

بالنسبة لحزب اليمين ارتفعت شعبيته قليلا إلى 29,5 بالمائة، بينما شهد حزب العمال انخفاضا في شعبيته التي بلغت 26,7 بالمائة.