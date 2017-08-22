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  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix كارل إيريك بيديرسن
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix كارل إيريك بيديرسن

مقال اليوم لضيف شرف نتآفيسن و المتحدث بإسم حزب البيئة راسموس هانسون: هل أصبح السياسيون لوبي لقطاع النفط؟

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Soumaya Nadia Hedhili
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هل أصبح حزب العمال عبارة عن سياسيين يتأرجحون بين العمل السياسي و الدفاع عن لوبي النفط؟

لم يستطع حزب العمال حضور مناظرة حزب البيئة و المخصصة لقضايا البيئة و المناخ لأنه فضل حضور حفلة منظمة صناعة النفط و الغاز النرويجية.

يبدو أن قطاع النفط قد نجح في التأثير على حزبي العمال و اليمين. و ما يثير الإنتباه أن من اكبر المدافعين عن شركات النفط في منظمة النفط و الغاز هو كارل إيريك بيديرسن، وهو عضو سابق في حزب العمال. و كان بيديرسن مستشارا "دون محفظة" في حكومة ستولتنبرغ السابقة. و يستغل الآن بيديرسن نفوذه في الساحة السياسية نيابة عن منظمة النفط و الغاز النرويجية. لكن بيديرسن ليس الوحيد، فقد انظم إليه من حزب العمال توربيون أريكسن، وهو كاتب دولة سابق، و إيرديل يوردال من حزب اليمين و هو ممثل الحزب في ستافانجر.

و قد كون هؤلاء مع العديد من السياسيين الآخرين ما يسمى ب"المجموعة النفطية".

أصبح لدى هذه المجموعة قوة متزايدة تأثر على قطاع النفط و تدافع عليه. لكن هذه المجموعة ليست مواكبة للوضع الحالي الذي يشهد تراجعا سريعا لقطاع النفط في النرويج، و ذلك بسبب ارتفاع استعمال السيارة الكهربائية. و تعترف الشركات النفطية كستاتويل بصعوبة الوضع، فقد فقد 50000 شخص وظائفهم في القطاع النفطي خلال العامين الأخيرين. بالإضافة إلى هذا، يحذر صندوق النقد الدولي أن البطالة في النرويج قد ترتفع و تصبح طويلة الأمد إذا واصلت النرويج الإعتماد على النفط بصفة كبيرة. و بدون خطة لإحداث تغييرات واضحة سيسوء الوضع بالنسبة للإقتصاد و البطالة على حد سواء. لهذا يجب أن لا نترك للمجموعة النفطية فرصة تسيير السياسة في النرويج و تحويلها إلى وسيلة لحصد الأرباح في القطاع النفطي.

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