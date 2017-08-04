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سيف يانسن
سيف يانسن

سيف يانسن تريد فرض شروط لغوية على اللاجئين و المهاجرين في حال حصولهم على دعم التغطية الإجتماعية

Soumaya Nadia Hedhili
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اقترحت سيف يانسن من حزب التقدم اليميني فرض قواعد تحرم المهاجرين و اللاجئين من دعم التغطية الإجتماعية (NAV) في حالة عدم تعلم اللغة النرويجية في غضون 5 سنوات.

و قد وعد حزب التقدم بتطبيق هذا المقترح في حال فوزه في الإنتخابات القادمة. و تؤكد يانسن على أهمية تعلم اللغة النرويجية، فهو ليس مهما فقط عند البحث عن عمل، بل هو أيضا عامل مهم من أجل رفاه الدولة حسب قولها. و ترى يانسن أن تحديد حد أقصى لتعلم اللغة سيجعل توقعات السلطات أكثر وضوحا. و تواصل يانسن تعليلها قائلة: -هناك العديد من الأجانب الذين عاشوا هنا لسنوات طويلة و لديهم وظائف، و لكنهم بالكاد يستطيعون التحدث بالنرويجية.
و عندما سألت يانسن عن إمكانية زيادة ساعات تدريس اللغة النرويجية و خاصة مع انخفاض عدد اللاجئين، إلى عدد الساعات التي كان يتم العمل بها سابقا قبل قرار التخفيض ،لم تكن يانسن واضحة:- المهم هو أن تقوم الحكومة بتسهيل الأمر، و لكن مسؤولية الفرد أمر مهم أيضا. فالجهد جهد مشترك.
و أكدت يانسن أن الحكومة عززت تعليم اللغة في مراكز الإستقبال التي قدمت دروسا و تدريبا إضافيا للاجئين الذين كانوا متحمسين للدراسة أكثر من غيرهم. و يانسن لا توافق الرأي الذي يقول أن حرمان اللاجئين و المهاجرين من الدعم لأسباب لغوية قد يؤدي إلى نتائج عكسية ، منها الفقر، الإقصاء، عدم الإندماج و حتى التطرّف. بل ترى يانسن أن تحديد الشروط سيجعل اللاجئين يندمجون بصفة أسرع.
و تريد يانسن أيضا إيقاف الدعم للاجئين عند النقلة من بلدية إلى أخرى في حالة البطالة. فإن غيّر لاجئ مقر بلديته من مكان إلى آخر فقط من أجل التغيير و دون الحصول على عمل، لن يتحصل على الدعم.

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