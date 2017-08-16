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حزب العمال ينتقد يانسن على تعليقها بخصوص الإرهاب. لكن هل قال ستوري مرشح حزب العمال نفس الملاحظة؟

Soumaya Nadia Hedhili
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أثناء المناظرة التي تمت بين ممثلي الأحزاب قال كل من يانسن و ستوري أن "الإرهاب يطرق بابنا". لكن ياتي كريستنسين من حزب العمال تؤكد وجود اختلاف بين التعليقين.

تعلق كريستينسن على يانسن من حزب التقدم قائلة: -أظن أنه من السخف أنه لدينا وزراء يقولون على الملأ في التلفاز أن الإرهاب يطرق بابنا. و تشير كريستينسن إلى يانسن عندما قالت :"الإرهاب و الإسلام الراديكالي يطرقان بابنا".
لكن ستوري علق على نفس الموضوع قائلا:- "هناك إرهابيون إسلاميون يطرقون بابنا".
لكن كريستينسن تؤكد أن الحجج التي استعملتها يانسن جعلت تعليقها أسوء، و أن رسالتها مختلفة تماما: - يانسن استعملت الإرهاب كحجة ضد الهجرة، بينما ستوري كان يقصد أن الإرهاب في حد ذاته تهديد.
-عندما تقول يانسن أن الإرهاب يطرق بابنا فكأنها تقول أن الهجرة مرادف للإرهاب لأنها ربطت المفهومين ببعض، و لم تتحدث عن الإرهاب في الداخل كما فعل ستوري.

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