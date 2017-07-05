سيلفي ليستهاوغ تطلب من النساء الإبلاغ عن التحرش: - يجب معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة

بعد تجربة مزعجة على الشاطىء، طلبت مارتين هالفورسين (19) المساعدة من الشرطة لمواجهة التحرش الذي وقعت ضحيته.

قال بقلم: شاستي ويستينغ

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

كانت مارتين تستمتع بالشمس يوم السبت مع اصدقائها بحديقة شيان مرتدية لباس السباحة عندما جاء ثلاثة شبان لإزعاجها.

و تسرد هالفورسين ما حدث لنيتآفيسن:-كان صديقي و بقية أصدقائي قد ذهبوا للسباحة عندما اقترب مني ثلاثة شبان من أصول أجنبية. سألوني إن أردت الإنضمام إليهم، فأجبتهم بأدب أنني لا أرغب في ذلك.

لكن الشبان لم يغادرو رغم ذلك. - سألوني لماذا أرفض الإنضمام، فأجبتهم أنني مرتاحة في مكاني و لا احتاج أن أغادر. ثم فجأة أصبحوا ينعتونني بمختلف النعوت. قال أحدهم أن لباسي لباس عاهرة. في تلك اللحظة نهضت و وقفت من الصدمة. ثم قال شيئا من قبيل أن "جميع النساء النرويجيات يستحقن الإغتصاب بسبب لباسهن".

و تطلب مارتين من رجال السياسة تحمل المسؤولية و معالجة مثل هذه الظاهرة:-من يتحمل المسؤولية؟ مارتين كتبت عن ما جرى لها في مدونتها الخاصة و تساءلت حول مسؤولية السياسيين: - لا أدري من عليه تحمل المسؤولية في هذه المواقف؟ هل هي وظيفة إيرنا؟ وظيفة سيلفي؟ وظيفة النظام القضائي؟ ام هل نحن الفتيات هن المسؤولات عن ما يحدث لنا بسبب لباسنا؟

و تؤكد مارتين أنها هذا الموضوع يشعرها بالقلق.

و رغم أن وزيرة الهجرة و الإندماج سيلفي ليستهاوغ في عطلة أمومة، فإنها تفاعلت عندما قرأت مدونة مارتين: - إنه من غير المقبول تماما أن تتعرض الفتيات في النرويج إلى مثل هذه المضايقات فقط لأنها تريد الإستمتاع بالشمس أو إرتداء لباس سباحة.

و عندما سألت لستهاوغ عن من هو المسؤول عما حدث، أجابت: -هؤلاء الذين لديهم مثل هذه المواقف و الأفكار هم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن ما حدث. يجب على الذين يأتون إلى النرويج احترام قيمنا و احترام المساواة بين الجنسين. و من لا يعجبه الأمر فبإمكانه العيش في بلاد أخرى لا تحترم المرأة.

-يجب إيضا على السياسيين فعل ما بوسعهم حتى يتلقى القادمون الجدد المعلومات اللازمة حول القيم النرويجية ، الثقافة النرويجية و كيفية احترامها. و هذا يتطلب سياسة اندماج واضحة.

و تؤكد ليستهاوغ أن الحكومة قامت بإنشاء دورة مخصصة للأجانب تعنى بالثقافة و الحياة النرويجية. كما أنها تشجع جميع النساء الذين تعرضن لهذا النوع من المضايقات إلى الإبلاغ عنها. -من المهم أن نرسل رسالة واضحة، كسياسيين نرويجيين، أن مضايقة النساء أمر غير مقبول بالمرة. ومن المهم أيضا الإبلاغ عن هذه الحالات حتى يمكن التصدي لها.