حزب العمال قد يلجأ إلى الإقصاء بعد تصريحات فيسبوكية غير مسؤولة لأحد أعضاءه ضد الوزيرة ليستهاوغ

السياسي المعني بالأمر طلب أخذ إجازة من المكتب السياسي للحزب بعد تهديده بالإقصاء.

مقال بقلم: هايدي شاي ليلوس

ترجمة و تلخيص سمية

أدت تعليقات فيسبوكية لأحد أعضاء حزب العمال حول وزيرة الهجرة و الإندماج سيلفي ليستهاوغ إلى تفكير حزب العمال في إقصاء زميلهم.

و علقت سكريترة الحزب شاستي ستينييتغ قائلة:- نحن نرفض تماما مثل هذه التصريحات الغير لائقة، فهي لا تتناسب مع مباديء الحزب بتاتا، كما أننا قمنا بإرسال إنذار كتابي إلى المعني بالأمر الذي طلب إجازة. سنقوم الآن ببعض المشاورات التي سننظر فيها في إمكانية تفعيل تدابير إضافية.

و يأتي هذا التصريح بعد أن قام يارمن بيورندال من آريندال بنعت الوزيرة ليستهاوغ ب"منارة العنصرية" و "غوبلز النرويج" (إشارة إلى غوبلز وزير الإعلام النازي في عهد هتلر). كما أنه نعتها قبل ذلك "بالعاهرة العنصرية اللعينة" في شهر يونيو الماضي مما أدى إلى ردود فعل مستنكرة.

و لكنه أعاد مضايقاته الفيسبوكية يوم الخميس بعد عودة ليستهاوغ إلى العمل بعد إجازة الأمومة متذمرا من تصريحاتها حول اللاجئين في المتوسط بتصريحاته اللاذعة.

و يعتبر الصحافي غونار ستافروم هذه التعابير غير لائقة بسياسي و معلم يعمل مع الأطفال في المدرسة.