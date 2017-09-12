بسبب النظام الانتخابي النرويجي الحكومة من نصيب الأحزاب اليمينية رغم تفوق الأحزاب اليسارية بعدد الأصوات الجملي.
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أظهرت النتائج بعد احتساب 95.1 بالمائة من الأصوات أن مجموع الأصوات التي تحصلت عليها أحزاب العمال، اليسار الإشتراكي، الحمر، الوسط و البيئة بلغت 1,419206 أصوات مقابل 1,408687 صوتاً للأحزاب اليمينية و هي أحزاب اليمين، التقدم، اليسار و الحزب المسيحي، أي بفارق 10519 صوتاً.
لكن النظام الانتخابي النرويجي ليس عادلا حسابيا، فهو يعتمد على النظام النسبي الذي يعطي قيمة أكبر لأصوات المناطق قليلة السكان.
و يعلق أستاذ العلوم السياسية بجامعة تروندهايم أنديرس يانسين على هذا النظام قائلا:
-البقاء تحت الحاجز الانتخابي أو الحصول على مقعد واحد أو مقعدين فقط في بعض الولايات لديه تأثير كبير على النتيجة النهائية.
و رغم ارتفاع عدد الأصوات لصالح حزبي الحمر و البيئة مقارنة بالانتخابات الماضية، تحصل كل منهما على مقعد واحد فقط.
و قد تم تكليف لجنة في وقت سابق من هذا العام لتقوم باقتراح تعديلات للقانون الانتخابي النرويجي الذي لم يتم تعديله منذ 20 سنة.
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