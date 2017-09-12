بسبب النظام الانتخابي النرويجي الحكومة من نصيب الأحزاب اليمينية رغم تفوق الأحزاب اليسارية بعدد الأصوات الجملي.

النتيجة لصالح اليمين رغم تفوق الأحزاب اليسارية بفارق 10000 صوت.

أظهرت النتائج بعد احتساب 95.1 بالمائة من الأصوات أن مجموع الأصوات التي تحصلت عليها أحزاب العمال، اليسار الإشتراكي، الحمر، الوسط و البيئة بلغت 1,419206 أصوات مقابل 1,408687 صوتاً للأحزاب اليمينية و هي أحزاب اليمين، التقدم، اليسار و الحزب المسيحي، أي بفارق 10519 صوتاً.

لكن النظام الانتخابي النرويجي ليس عادلا حسابيا، فهو يعتمد على النظام النسبي الذي يعطي قيمة أكبر لأصوات المناطق قليلة السكان.

و يعلق أستاذ العلوم السياسية بجامعة تروندهايم أنديرس يانسين على هذا النظام قائلا:

-البقاء تحت الحاجز الانتخابي أو الحصول على مقعد واحد أو مقعدين فقط في بعض الولايات لديه تأثير كبير على النتيجة النهائية.

و رغم ارتفاع عدد الأصوات لصالح حزبي الحمر و البيئة مقارنة بالانتخابات الماضية، تحصل كل منهما على مقعد واحد فقط.

و قد تم تكليف لجنة في وقت سابق من هذا العام لتقوم باقتراح تعديلات للقانون الانتخابي النرويجي الذي لم يتم تعديله منذ 20 سنة.

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