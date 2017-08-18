Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
بير ستوكنس  Foto: Halvor Ripegutu
بير ستوكنس  Foto: Halvor Ripegutu

حزب البيئة سيخصص ميزانية تقدر بأربعة مليارات كرونة لزيادة عدد نقاط شحن بطاريات السيارات الكهربائية.

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

يعد حزب البيئة بمضاعفة عدد نقاط الشحن بحلول عام 2020.

يؤكد بير ستوكنس من حزب البيئة أهمية هذه الزيادة معلقا: -سكان أوسلو محظوظون لأنهم يستطيعون استعمال السيارة الكهربائية و الهجينة بسهولة. و من المهم أن تصبح باقي مناطق البلاد بنفس مستوى التجهيز.
و يعتقد ستوكنس أن تحسين البنية التحتية للسيارات الكهربائية بطيء حاليا مقارنة بنية الحكومة جعل كل السيارات خالية من الإنبعاثات بحلول 2025.
-المشكلة تشبه حكاية البيضة و الدجاجة. هناك نداء لشراء السيارات الكهربائية، لكن ليس هناك نقاط شحن كافية. و شركات محطات الشحن لا تريد بناء نقاط جديدة قبل وجود المزيد من السيارات الكهربائية.
حاليا يوجد في النرويج 943 نقطة شحن منها 272 مخصصة لتيسلا.
-سنمول هذه الخطة بتغيير نظام الضرائب الخضراء، و ذلك بزيادة الرسوم على المنتجات الضارة بيئيا.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere