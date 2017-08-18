حزب البيئة سيخصص ميزانية تقدر بأربعة مليارات كرونة لزيادة عدد نقاط شحن بطاريات السيارات الكهربائية.

يعد حزب البيئة بمضاعفة عدد نقاط الشحن بحلول عام 2020.

يؤكد بير ستوكنس من حزب البيئة أهمية هذه الزيادة معلقا: -سكان أوسلو محظوظون لأنهم يستطيعون استعمال السيارة الكهربائية و الهجينة بسهولة. و من المهم أن تصبح باقي مناطق البلاد بنفس مستوى التجهيز.

و يعتقد ستوكنس أن تحسين البنية التحتية للسيارات الكهربائية بطيء حاليا مقارنة بنية الحكومة جعل كل السيارات خالية من الإنبعاثات بحلول 2025.

-المشكلة تشبه حكاية البيضة و الدجاجة. هناك نداء لشراء السيارات الكهربائية، لكن ليس هناك نقاط شحن كافية. و شركات محطات الشحن لا تريد بناء نقاط جديدة قبل وجود المزيد من السيارات الكهربائية.

حاليا يوجد في النرويج 943 نقطة شحن منها 272 مخصصة لتيسلا.

-سنمول هذه الخطة بتغيير نظام الضرائب الخضراء، و ذلك بزيادة الرسوم على المنتجات الضارة بيئيا.