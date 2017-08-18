حزب البيئة سيخصص ميزانية تقدر بأربعة مليارات كرونة لزيادة عدد نقاط شحن بطاريات السيارات الكهربائية.
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يؤكد بير ستوكنس من حزب البيئة أهمية هذه الزيادة معلقا: -سكان أوسلو محظوظون لأنهم يستطيعون استعمال السيارة الكهربائية و الهجينة بسهولة. و من المهم أن تصبح باقي مناطق البلاد بنفس مستوى التجهيز.
و يعتقد ستوكنس أن تحسين البنية التحتية للسيارات الكهربائية بطيء حاليا مقارنة بنية الحكومة جعل كل السيارات خالية من الإنبعاثات بحلول 2025.
-المشكلة تشبه حكاية البيضة و الدجاجة. هناك نداء لشراء السيارات الكهربائية، لكن ليس هناك نقاط شحن كافية. و شركات محطات الشحن لا تريد بناء نقاط جديدة قبل وجود المزيد من السيارات الكهربائية.
حاليا يوجد في النرويج 943 نقطة شحن منها 272 مخصصة لتيسلا.
-سنمول هذه الخطة بتغيير نظام الضرائب الخضراء، و ذلك بزيادة الرسوم على المنتجات الضارة بيئيا.
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