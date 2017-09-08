الصندوق الذي يستثمر فيه ستوري أمواله شريك في صناعة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية.

استثمر ممثل حزب العمال النرويجي يوناس ستوري أمواله في صندوق استثمار لندني ساهم في صناعة الأسلحة النووية.

و كان هذا الصندوق اللندني و المسمى بإيغرتون كابيتال قد استثمر أمواله في صناعة السلاح النووي الأمريكي.

و رغم أن ستوري اعترف باستثماره في هذا الصندوق، فأنه ينفي معرفته بأن الصندوق اللندني كان يتعامل مع الشركة الأمريكية نورثروب غرومان و هي شركة مركزية في صناعة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية.

-ليس لدي المعلومات الكاملة عن نشاطات صندوق الإستثمار اللندني و كانت نيتي الإستثمار في الصندوق من خلال شراء بعض الأسهم. كما أنني لم أسمع إطلاقا بهذه الشركة الأمريكية من قبل.