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يوناس ستوري  Foto: Bernt Sønvisen
يوناس ستوري  Foto: Bernt Sønvisen

الصندوق الذي يستثمر فيه ستوري أمواله شريك في صناعة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية.

Soumaya Nadia Hedhili
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استثمر ممثل حزب العمال النرويجي يوناس ستوري أمواله في صندوق استثمار لندني ساهم في صناعة الأسلحة النووية.

و كان هذا الصندوق اللندني و المسمى بإيغرتون كابيتال قد استثمر أمواله في صناعة السلاح النووي الأمريكي.
و رغم أن ستوري اعترف باستثماره في هذا الصندوق، فأنه ينفي معرفته بأن الصندوق اللندني كان يتعامل مع الشركة الأمريكية نورثروب غرومان و هي شركة مركزية في صناعة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية.
-ليس لدي المعلومات الكاملة عن نشاطات صندوق الإستثمار اللندني و كانت نيتي الإستثمار في الصندوق من خلال شراء بعض الأسهم. كما أنني لم أسمع إطلاقا بهذه الشركة الأمريكية من قبل.

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