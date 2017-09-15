الحزب المسيحي سيتعاون مع حزب الحمر من أجل إيقاف الربحية في قطاع خدمات التغطية الإجتماعية

موقف الحزب المسيحي قد يعني تحولا محوريا في سياسات التغطية الإجتماعية.

صرح الحزب المسيحي أنه مستعد أن ينضم إلى صفوف حزب الحمر في محاربة الربحية في قطاع الخدمات الإجتماعية و ذلك بمنع الشركات الخاصة من الإستفادة تجاريا من هذه الخدمات.

و قد أدت الإنتخابات البرلمانية لهذا العام إلى تغيرات في المشهد السياسي النرويجي. فانشقاق الحزب المسيحي من الحكومة وارد، بالإضافة إلى إمكانية تحوله إلى اليسار في تطور غير مسبوق.

و قد اعتمدت الحملة الإنتخابية لحزب الحمر على فكرة منع الشركات التجارية من الدخول إلى قطاع خدمات التغطية الإجتماعية كرياض الأطفال و دور المسنين. و قد أرسل موكسناس، زعيم حزب الحمر، دعوة إلى الحزب المسيحي بخصوص هذا الموضوع.

-أعرف أن هارايدي لديه مبادئ واضحة بخصوص هذه القضية و لذلك سأطلب منه الانضمام إلينا في مجابهة الربحية في هذا القطاع قبل فوات الأوان.

و قد وافق الحزب المسيحي على دعوة حزب الحمر مؤكدا أن الحزب يتطلع إلى التعاون في هذا الموضوع و ذلك في رسالته إلى جريدة كلاسكامبن.

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