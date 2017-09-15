الحزب المسيحي سيتعاون مع حزب الحمر من أجل إيقاف الربحية في قطاع خدمات التغطية الإجتماعية
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صرح الحزب المسيحي أنه مستعد أن ينضم إلى صفوف حزب الحمر في محاربة الربحية في قطاع الخدمات الإجتماعية و ذلك بمنع الشركات الخاصة من الإستفادة تجاريا من هذه الخدمات.
و قد أدت الإنتخابات البرلمانية لهذا العام إلى تغيرات في المشهد السياسي النرويجي. فانشقاق الحزب المسيحي من الحكومة وارد، بالإضافة إلى إمكانية تحوله إلى اليسار في تطور غير مسبوق.
و قد اعتمدت الحملة الإنتخابية لحزب الحمر على فكرة منع الشركات التجارية من الدخول إلى قطاع خدمات التغطية الإجتماعية كرياض الأطفال و دور المسنين. و قد أرسل موكسناس، زعيم حزب الحمر، دعوة إلى الحزب المسيحي بخصوص هذا الموضوع.
-أعرف أن هارايدي لديه مبادئ واضحة بخصوص هذه القضية و لذلك سأطلب منه الانضمام إلينا في مجابهة الربحية في هذا القطاع قبل فوات الأوان.
و قد وافق الحزب المسيحي على دعوة حزب الحمر مؤكدا أن الحزب يتطلع إلى التعاون في هذا الموضوع و ذلك في رسالته إلى جريدة كلاسكامبن.
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