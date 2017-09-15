Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Foto: Ole Martin Wold
Foto: Ole Martin Wold

الحزب المسيحي سيتعاون مع حزب الحمر من أجل إيقاف الربحية في قطاع خدمات التغطية الإجتماعية

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

موقف الحزب المسيحي قد يعني تحولا محوريا في سياسات التغطية الإجتماعية.

صرح الحزب المسيحي أنه مستعد أن ينضم إلى صفوف حزب الحمر في محاربة الربحية في قطاع الخدمات الإجتماعية و ذلك بمنع الشركات الخاصة من الإستفادة تجاريا من هذه الخدمات.

و قد أدت الإنتخابات البرلمانية لهذا العام إلى تغيرات في المشهد السياسي النرويجي. فانشقاق الحزب المسيحي من الحكومة وارد، بالإضافة إلى إمكانية تحوله إلى اليسار في تطور غير مسبوق.

و قد اعتمدت الحملة الإنتخابية لحزب الحمر على فكرة منع الشركات التجارية من الدخول إلى قطاع خدمات التغطية الإجتماعية كرياض الأطفال و دور المسنين. و قد أرسل موكسناس، زعيم حزب الحمر، دعوة إلى الحزب المسيحي بخصوص هذا الموضوع.

-أعرف أن هارايدي لديه مبادئ واضحة بخصوص هذه القضية و لذلك سأطلب منه الانضمام إلينا في مجابهة الربحية في هذا القطاع قبل فوات الأوان.

و قد وافق الحزب المسيحي على دعوة حزب الحمر مؤكدا أن الحزب يتطلع إلى التعاون في هذا الموضوع و ذلك في رسالته إلى جريدة كلاسكامبن.

Mest sette video idag

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere