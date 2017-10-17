هيغي ستورهاغ من منظمة هيومان رايتس واتش النرويجية تعترف بخطئها: كان علي استعمال صورة أخرى

-لو عرفت أنني سأتعرض لكل ذلك الانتقاد، لما نشرت تلك الصورة.

لو عرفت أنني سأتعرض لكل ذلك الإنتقاد، لما استعملت تلك الصورة رغم أنها كانت معبرة جدا برأيي. فهي صورة لثلاث نساء بعبائات سوداء في محطة الحافلة بتويين.

و جاء هذا التصريح بعد أن مرت المنظمة بفترة عصيبة، خاصة بعد أن طالب زعيم حزب العمال ستوري بحرمان المنظمة من تمويلها الحكومي المقدر ب1,8 مليون كرونة لأن المنظمة حسب قوله "تقوم بتشويه صورة المسلمين و الأجانب الذين يتم الآن تصويرهم و نشر صورهم على موقع المنظمة".

و هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد المنظمة لكونها عنصرية، لكن طلبها من الناس العاديين نشر صور توثق كيفية تغيرالثقافة النرويجية من قبل المسلمين أدى إلى ردود فعل قوية جدا. و في دعوتها قامت هيغي بنشر صورة لثلاث نساء مسلمات في محطة للحافلات. و لذلك اتهم المركز النرويجي لمناهضة العنصرية منظمة هيومان رايتس واتش بالدعاية إلى الكراهية. كما قام العديد من البرلمانيين بنقد المنظمة و اتهامها بتصعيب إجراء التعديلات المتعلقة بسياسة هجرة أكثر صرامة.

-الإسلام و مظاهره في تزايد في أوروبا الغربية و لا أحد يناقش العواقب أو القيم. هناك تغيرات ثقافية دراماتيكية و بما أن وسائل الإعلام و السياسيين لا يتحدثون عن الموضوع أردت أن اجلب الإنتباه إلى هذا من خلال إيقاظ الوعي البصري. هناك صورة معبرة لكنيسة لانفالويا في درامن. فهذه الكنيسة تم شرائها من قبل باكستانيين قاموا بنزع الصليب على الفور رغم أن المكان كان يستعمل للأنشطة الإجتماعية للأطفال.

-لم أتصور أنني سأتعرض لكل هذا الإنتقاد.

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