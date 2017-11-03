مدير فرقة مكافحة الإرهاب اللندنية يؤكد أهمية التأهب لإمكانية عمل إرهابي في شارع كارل يوهان.
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يحذر نيك ألدوورث من فرقة مكافحة الإرهاب اللندنية من عملية إرهابية باستعمال سيارة في شارع كارل يوهان في وسط العاصمة النرويجية.
و كان نيك ألدوورث قد زار المؤتمر الأمني في العاصمة أوسلو في سبتمبر الماضي.
-شارع كارل يوهان شارع طويل جدا و المارة فيه واضحون جدا. و أي عمل إرهابي باستعمال سيارة قد يكون له عواقب وخيمة.
و ينوه ألدوورث إلى قلة الحواجز لحماية المارة من السيارات في هذا الشارع الرئيسي.
و أكد رايموند يوهانسن من المجلس البلدي أنه سيتم أخد المقترحات للتدابير الجديدة بعين الاعتبار.
يجب أن تبقى مدينة أوسلو مدينة آمنة لسكانها-
و أكد يوهانسن بأنه تم إنشاء فريق عمل لهذا الغرض.
و قام المجمع التجاري أوسلو سيتي ببناء كتل من الخرسانة لحماية المداخل المخصصة للمارة من السيارات.
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