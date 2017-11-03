مدير فرقة مكافحة الإرهاب اللندنية يؤكد أهمية التأهب لإمكانية عمل إرهابي في شارع كارل يوهان.

يحذر نيك ألدوورث من فرقة مكافحة الإرهاب اللندنية من عملية إرهابية باستعمال سيارة في شارع كارل يوهان في وسط العاصمة النرويجية.

و كان نيك ألدوورث قد زار المؤتمر الأمني في العاصمة أوسلو في سبتمبر الماضي.

-شارع كارل يوهان شارع طويل جدا و المارة فيه واضحون جدا. و أي عمل إرهابي باستعمال سيارة قد يكون له عواقب وخيمة.

و ينوه ألدوورث إلى قلة الحواجز لحماية المارة من السيارات في هذا الشارع الرئيسي.

و أكد رايموند يوهانسن من المجلس البلدي أنه سيتم أخد المقترحات للتدابير الجديدة بعين الاعتبار.

يجب أن تبقى مدينة أوسلو مدينة آمنة لسكانها-

و أكد يوهانسن بأنه تم إنشاء فريق عمل لهذا الغرض.

و قام المجمع التجاري أوسلو سيتي ببناء كتل من الخرسانة لحماية المداخل المخصصة للمارة من السيارات.

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