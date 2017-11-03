Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
نيك ألدوورث
نيك ألدوورث Foto: MOntasje: Scanpix/Met

مدير فرقة مكافحة الإرهاب اللندنية يؤكد أهمية التأهب لإمكانية عمل إرهابي في شارع كارل يوهان.

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

يحذر نيك ألدوورث من فرقة مكافحة الإرهاب اللندنية من عملية إرهابية باستعمال سيارة في شارع كارل يوهان في وسط العاصمة النرويجية.

و كان نيك ألدوورث قد زار المؤتمر الأمني في العاصمة أوسلو في سبتمبر الماضي.
-شارع كارل يوهان شارع طويل جدا و المارة فيه واضحون جدا. و أي عمل إرهابي باستعمال سيارة قد يكون له عواقب وخيمة.
و ينوه ألدوورث إلى قلة الحواجز لحماية المارة من السيارات في هذا الشارع الرئيسي.
و أكد رايموند يوهانسن من المجلس البلدي أنه سيتم أخد المقترحات للتدابير الجديدة بعين الاعتبار.
يجب أن تبقى مدينة أوسلو مدينة آمنة لسكانها-
و أكد يوهانسن بأنه تم إنشاء فريق عمل لهذا الغرض.
و قام المجمع التجاري أوسلو سيتي ببناء كتل من الخرسانة لحماية المداخل المخصصة للمارة من السيارات.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere