كارل هاغن يخسر معركته الأولى في حظر الحجاب في المدارس بعد معارضة باقي الأحزاب.

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-مقال بقلم: يورغان بيرغ

-ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



حاول هاغن تلقي الدعم لمقترحه ليلة الإربعاء في مجلس مدينة أوسلو. و يقود هاغن حملة من أجل حظر الحجاب في المدارس الإبتدائية و البلدية.

و لم يمر مقترح هاغن أثناء التصويت في المجلس البلدي، فهو لم يتلقى دعما بإستثناء دعم حزبه.

-انا مندهش من هذا القرار. لقد فضلوا مصلحة الأولياء فوق مصلحة الأطفال. -إنهم مجرد أطفال. و أشار هاغن، الرئيس السابق للحزب التقدمي ان الحجاب "تمنع حرية التعبير لدى الأطفال". -لا مشكلة لدي ان قرر البالغون إرتداء الحجاب، لكنني لا أوافق ان يرتديه الأطفال.

-لقد شعرت بالصدمة من ردود فعل حزب اليمين، اليسار و الحزب الشعبي المسيحي الذين كانوا دائما يتحدثون عن أهمية حرية التعبير و حرية الأديان و علاقته بالطفل.

و يقول هاغن في مقترحه: " الحجاب و المدرسة الإبتدائية لا يلتقيان. لا أري وجود أية أسباب مقنعة لإرتداء الحجاب في عمر السادسة، و خاصة ذلك الحجاب الطويل الذي يصل إلى الخصر. الحجاب يسلب الأطفال طفولتهم".

-سأواصل حملتي و سأطلب من بعض رفاقي طرح المسألة لدى الوزير توربيورن روي ازاكسن.

لكن في رسالة إلى بلدية أوسلو أعلنت الوزارة من قسم التعليم أنه لا يوجد اي موجب قانوني في قانون التعليم لحظر الحجاب في المدارس.

و يشكك هاغن في السلطة التشريعية، بينما يحذر زعيم الحزب الشعبي المسيحي ايريك لوند من هذا المقترح قائلا: -من المهم أن نقول لا واضحة لفرض حظر على الحجاب، فهذا جزء من حرية التعبير، و هذا المقترح يعارض مباديء الحرية الدينية. و يواصل ايريك قائلا: -قد يكون هناك أشياء لا تعجب البعض، لكنه لا يحق لنا منع ما لا يعجبنا. نحن مختلفون و نأتي من منازل مختلفة. احترام بعضنا البعض أهم عامل لضمان الحوار و التعاون في ما بيننا.

و قدم هاغن مقترحا آخرا ينص على منع الرموز الدينية في العمل البلدي. و سيتم نقاشه بعد الصيف.

Fakta: خلفيات:

حزب التقدم: هو حزب نرويجي يميني، و يصنفه بعض الخبراء كحزب شعبوي. فاز هذا الحزب في إنتخابات 2013, بعد تحالفه مع حزب اليمين الفائز . و أصبح لأول مرة جزءا من الأحزاب الحاكمة و الحكومة. الرئيسة الحالية للحزب هي سيف يانسن.