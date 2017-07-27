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أعلنت الشرطة عن إلقائها القبض على مشتبه به Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)
أعلنت الشرطة عن إلقائها القبض على مشتبه به Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

مع الفيديو: الشرطة تبدأ عمليات بحث واسعة النطاق بعد حادثتي إطلاق النار في أوسلو

Soumaya Nadia Hedhili
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تلقت شرطة أوسلو إعلاما بحدوث إطلاق نار في مكانين مختلفين في أوسلو صباح اليوم الخميس. و تم إلى حد الآن القبض على شخص واحد.

مقال: أنيتا باك هانريكسن
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
تلقت شرطة أوسلو إعلاما بحدوث إطلاق نار في مايورشتوين، أوسلو على الساعة 08:15 صباح اليوم. و تم نقل شخص فاقد للوعي إلى مستشفى أوليفال.
و تقول الشرطة، التي تقوم الآن بتمشيط المكان، أنها لا تستبعد ضلوع العديد من الجناة في الحادثتين. و قد كان هناك عدة شهود عند وقوع الحادثة، و قد أشار بعضهم لمشاركة سيارة أجرة في الهجوم.
بعد حادثة إطلاق النار الأولى حدث إطلاق نار آخر في إيتيرستاد في أوسلو. و قد وصلت الشرطة إلى عين المكان على الساعة 9.22 صباحا، كما أنه لا يُستبعد وجود علاقة بين الحادثتين. و على الساعة 10.14 أعلنت الشرطة عن إلقائها القبض على مشتبه به. و تتوقع الشرطة ضلوع آخرين في الحادثتين.
و أكدت ماريتا آونا، مديرة العمليات في شرطة أوسلو أن الشخص الذي نقل إلى المستشفى حالته خطرة.
و قد قامت الشرطة بتأمين المكان و تقوم حاليا باستجواب الشهود. كما أن الشرطة تطلب من شهود العيان الإتصال بهم في أقرب وقت.
و قد أصابت إحدى الطلقات الجزء السفلي لحافلة المطار التي كانت لحسن الحظ خالية من الركاب.

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