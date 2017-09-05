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Foto: Flickr/Arbeiderpartiet/Bernt Søvinsen غرو هارلم برونتلند
Foto: Flickr/Arbeiderpartiet/Bernt Søvinsen غرو هارلم برونتلند

رئيسة وزراء النرويج سابقا: أصبح الفرق بين حزبي العمال و اليمين أصغر من اللازم

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Soumaya Nadia Hedhili
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تعتقد رئيسة وزراء النرويج السابقة غرو هارلم برونتلند من حزب العمال أن انخفاض شعبية حزب العمال يرجع إلى تشابه السياسات بين حزبي العمال و اليمين مما جعل الفرق بينهما صغيرا على الساحة السياسية النرويجية.

-أعتقد أن الخط الفاصل بين نظام حزبي اليمين و التقدم على اليمين و الشراكة القائمة مع حزب العمال على اليسار أصبح أقل وضوحا للكثيرين. هذا الخط الفاصل تم تشويهه.
-أظن أن السبب يتمثل في دخول الكثير من مال القطاع النفطي إلى الميزانيات. استمتعت الشركات النفطية بامتيازات ضريبية كبيرة بينما تمت زيادة ميزانية هذا القطاع في نفس الوقت.
و تؤكد غرو أن الناخبين سيدركون مع الوقت هذا الخطأ و سيراجعون أولوياتهم بين التخفيضات الضريبية في قطاع النفط و التغطية الإجتماعية.
لكن رئيس الوزراء السابق كوري فيلوك لا يوافق غرو الرأي:
-هذه إدعاءات غير صحيحة. بعد الإنخفاض الكبير في أسعار النفط و تدهور وضع السوق النفطية النرويجية بسبب هذه الأسعار رأى حزب اليمين أنه من الطبيعي إنفاق المزيد من المال لإنقاذ القطاع.

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