وزارة الثقافة ستقوم بتعديلات جديدة تخص الدعم الممنوح للطوائف الدينية و الجمعيات التي تمثلها

التعديلات الجديدة ستؤثر على مبالغ الدعم المخصصة للجمعيات المسلمة.

أعلنت وزيرة الثقافة ليندا هوفستاد أنها ستقوم بتعديلات تخص نظام الدعم المخصص للجمعيات الدينية و مراكزها المختلفة. تقوم البلديات في النرويج بدفع 6,1 مليار كرونة إلى الكنيسة و الطوائف الدينية الأخرى. و يتم دفع المبالغ دون مراقبة كبيرة. و قدمت وزارة الثقافة مقترحا جديدا يخص قانون دعم الطوائف الدينية. و يتمثل التغيير في نقل سلطة توزيع الدعم من البلديات إلى سلطة حكومية واحدة، و ذلك لتعزيز السيطرة و المراقبة في عمليات منح الدعم. و تتلقى الكنيسة النرويجية 5,5 مليار كرونة من الولاية و البلدية، بينما تتحصل الطوائف الدينية الأخرى على 620 مليون كرونة و ذلك بمعدل 1000 كرونة لكل عضو.

-من الناحية العملية ليس من السهل التثبت من العضو المبلغ عنه و إن كانت المعلومات صحيحة حقا. لذلك استندت المدفوعات إلى الثقة.

كما يتضمن المقترح الجديد عدم احتساب الأعضاء الذين تبلغ أعمارهم أقل من 15 سنة بالنسبة للمؤسسات و الجمعيات الدينية التي يفوت عدد أعضائها ال500 عضو. هذا الشرط الجديد سيوفر 100 مليون كرونة. و سيؤثر هذا التعديل على المؤسسات الدينية المسلمة بسبب كثرة الأعضاء الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، بينما سيكون أكبر المستفيدين الجمعية الإنسانية الأخلاقية و شهود يوهافا.

و تعتبر أيضا كنيسة برونستاد المسيحية و الكنيسة الكاثوليكية بأوسلو من الخاسرين بسبب هذا القانون.

و يتوقع أن تخسر الجمعيات المسلمة من 2,5 إلى 3 مليون كرونة في السنة.

كما ستدرس الوزارة تعديلات تخص الكنيسة كرسوم العضوية و زيادة الميزانية.

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