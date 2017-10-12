بعد الإعلان عن تفاصيل ميزانية الدولة صباح اليوم: الحكومة ترفع في ضريبة القيمة المُضافة

تم رفع معدل ضريبة القيمة المُضافة من 10 إلى 12 بالمائة في ميزانية الدولة التي تم اقتراحها هذا اليوم.

هذا سيزيد عائدات الدولة إلى 700 مليون كرونة و سيشمل النقل، السكن، دور السينما، المتاحف و المنتزهات و الأحداث الرياضية.

بالنسبة لدافعي الضرائب، سيتحصل الذين يتقاضون 750000 إلى مليون كرونة على تخفيض قدره 400 كرونة على سلم الراتب. بينما سيتحصل الذين يفوت راتبهم المليون كرونة على تخفيض قدره 1700 كرونة.

أما الذين يتقاضون أجرا عاديا فسيكون مقدار التخفيض 300 كرونة.

بالنسبة إلى فئة الحد الأدنى، أي الذين يتقاضون راتبا قدره 150000 مليون كرونة سنويا فسيتحصلون على تخفيض قدره 100 كرونة.

و أكبر المستفيدين من هذه التغييرات الضريبية سيكونون أصحاب الأسهم و الذين يعملون لحسابهم الخاص . فالمجموعة الأخيرة ستتمتع بزيادة في الدخل يبلغ حجمها 170 مليون كرونة و ذلك بسبب الإعفاء من ضريبة الثروة.

و يعتبر الأزواج الذين يعتمدون على وظيفة واحدة في العائلة أكبر الخاسرين في هذه الميزانية. فالحكومة ستقوم بإلغاء الفئة الضريبية رقم 2 التي توفر خصومات ملائمة للمتزوجين عندما يكون أحد الطرفين قليل أو منعدم الدخل.

كما ستتحكم الحكومة في قدرة البلديات في زيادة أو خفض بعض الضرائب.

و غيرت الحكومة أيضا في شروط منحة البطالة لتشترط على طالب المنحة حصوله على دخل يبلغ 93634 كرونة على الأقل سنويا في الثلاث سنوات الأخيرة قبل طلب المنحة.

أما بالنسبة لضريبة الأملاك فلم يتم تغييرها بينما تمت زيادة ضريبة بث القناة الوطنية NRK بمقدار 55 كرونة.

أما المفاجأة الأكبر فقد جاءت بعد قرار فرض رسوم ضريبية أولية عند الشراء على السيارات الكهربائية بأنواعها.

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