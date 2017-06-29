فوضى في مطار أوسلو ڤاردمون: خلل في نظام الأمتعة يؤدي إلى صفوف طويلة

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مقال بقلم: ماريا شيلير تونيسين

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أدى تعطل أجهزة الأشعة في الجزء القديم من المطار على الساعة السادسة صباحا إلى تعطيلات في عملية تسجيل الحقائب. هناك من فاتته الرحلة، و هناك من سافر دون تسجيل الحقائب بسبب اضطرار العملة إلى التحقق من الحقائب يدوياً مما أدى إلى الإزدحام الشديد.

شاتيل مانهيم، مدير blogg.no,هو أحد ضحايا هذا الإضطراب. كان مانهيم بصدد السفر إلى بوڤوتا، كولومبيا عن طريق فرانكفورت, عندما عطّلت فوضى تسجيل الحقائب سرعة التسجيل، مما أدى إلى تأخره عن الرحلة. و يصف مانهيم الوضع الذي شهده عند الساعة السابعة صباحا:-لم يسافر أحد منا، و لم يعرف أحد متى ستحل المشكلة. أفينور أعلمتنا أن تسجيل الحقائب سيكون بطيئا جدا. لكن الحقيقة هي أن مكتب التسجيل كان مغلقاً. -هذه فضيحة!

و يؤكد مانهيم أنه شعر بالغضب لأن أفينور لم تتعامل جيدا مع مشكلة الأمتعة و لأنه اضطر أن يضيع الكثير من الوقت في إعادة حجز التذكرة بسبب الإزدحام و الصف الطويل رغم وجود طائرتين متجهتين إلى فرانكفورت بعد رحلته الأصلية بقليل.

و بسبب الخلل في نظام تسجيل الحقائب يجب على المسافرين أخذ الصفوف الطويلة بعين الإعتبار و القدوم باكرا. و كانت الشركات المتضررة من هذا الخلل هي شركتا ساس و ويديرويي بالخصوص.

و في الأثناء، إعتذر مدير قسم المعلومات لدى مطار أوسلو من الركاب قائلا:- هذا أمر مؤسف للغاية. كما أن مدير قسم الإتصال جواكيم أنديرسين أعتذر كذلك قائلا: -للأسف مازال هناك الكثير من المسافرين العالقين في هذه الصفوف الطويلة، و نحن نعتذر على ما حدث، خاصة و أن أغلب المسافرين ذاهبون للإستمتاع بعطلة الصيف.