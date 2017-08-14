النرويج قد تصبح أول دولة في العالم تعتمد حصريا على الطاقة الكهربائية

وفقا للمنظمة الصناعية لشركات الكهرباء النرويجية Energi Norge, لدى النرويج فرص كبيرة لتصبح أول دولة في العالم تعتمد بشكل كامل على الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050.

جهزت هذه المنظمة اليوم الإثنين خطة عمل جديدة من أجل تطوير النمو الإقتصادي و الطاقي الملائم للبيئة و قدمتها لوزير المناخ فيدار هيلڤيسين. و تتضمن الخطة 25 مقترحا من أجل تطوير السياسة البيئية في البلاد و تفعيل علاقتها بالطاقة و الإقتصاد. و يؤكد أولف أولسث، مدير المنظمة على أهمية الخطة:

-هدفنا بالأساس الطاقة المائية و تحسين التفاعل بين رجال الأعمال و الحكومة و تعزيز القدرة التنافسية.

النرويج فريدة من نوعها من ناحية الطاقة الكهربائية ، ف96 بالمائة من إنتاج الكهرباء ينتج من الطاقة المائية. و تتصدر النرويج أيضا المراتب العالمية في إستعمال السيارات الكهربائية التي يبلغ عددها 110 آلاف سيارة. يعتبر أولسث هذه العوامل مهمة جدا:- هذا يعطينا موقعا فريدا من نوعه و قادرًا على تحريك قطاعات أخرى من المجتمع، و بالتالي خفض إنبعاث غازات الإحتباس الحراري. و يعتبر أولسث قطاعات النقل، النفط و الغاز قطاعات مفصلية في هذا الموضوع. فالخطة تأكد على أهمية الوقود الحيوي، البطاريات وخلق فرص العمل في قطاعات التكنولوجيا الجديدة.