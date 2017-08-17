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Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

الشاب الذي اعتقل وفي حوزته قنبلة يدوية الصنع ستتم محاكمته قريبا بتهمة الإرهاب.

Soumaya Nadia Hedhili
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المحامي يؤكد براءة موكله الذي سيدلي بشهادته في جلسة علنية قريبا.

ويبلغ المتهم الروسي الجنسية 17 عاما، و قد تم اعتقاله في أبريل الماضي بعد أن لاحظ المارة في ڤرونلاند ما يشبه القنبلة في حوزته.
و تم اتهام الشاب بالإشتراك في أنشطة إرهابية، و هي تهمة عقوبتها قد تصل إلى 15 عاما. و أعلنت الشرطة أنها ستحتفظ بالشاب لحين انتهاء المحاكمة. أما الشاب فمازال يصر على براءته، كما أنه ينفي وجود أية خطط إرهابية رغم اعتقاله متلبسا. و مازال التحقيق متواصلا للتأكد من نوايا الشاب الحقيقية و إن كان فعلا ينوي تفجير القنبلة اليدوية .

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