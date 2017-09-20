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تيريي برايفيك  Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)
تيريي برايفيك  Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

نائب رئيس حزب اليسار: سبب انخفاض شعبية الحزب هو التعاون مع حزب التقدم.

Soumaya Nadia Hedhili
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يعتبر تيريي برايفيك المشاركة في الحكم مع حزب التقدم سببا رئيسا في انخفاض شعبية حزب اليسار في عدة مقاطعات بالنرويج.

سيجتمع حزب اليسار يوم الخميس القادم مع الحكومة لمناقشة سبل التعاون مع الحكومة و حزب التقدم. و يعتبر تيريي هذا التعاون من أكبر الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبية الحزب:

-لقد استطاع حزب الوسط إقناع الناس أنه لديهم سياسة أفضل لهذه المقاطعات، كما أنني تلقيت العديد من الرسائل التي تشكك في هذا التعاون مع حزب التقدم.

خلال الفترة البرلمانية السابقة كان للحزب أربعة ممثلين من غرب النرويج. لكن في الفترة القادمة سيكون تيريي الممثل الوحيد للغرب. فسيجتمع حزب اليسار يوم الخميس القادم مع الحكومة لمناقشة سبل التعاون مع الحكومة و حزب التقدم. و يعتبر تيريي هذا التعاون من أكبر الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبية الحزب:
-لقد استطاع حزب الوسط إقناع الناس أنه لديهم سياسة أفضل لهذه المقاطعات، كما أنني تلقيت العديد من الرسائل التي تشكك في هذا التعاون مع حزب التقدم.
خلال الفترة البرلمانية السابقة كان للحزب أربعة ممثلين من غرب النرويج. لكن في الفترة القادمة سيكون تيريي الممثل الوحيد في الغرب. ففي مسقط رأس تيريي انخفضت شعبية  حزب اليسار إلى النصف. كما أن الحزب شهد تقهقرا في مناطق مثل سوغن فيورداني، موري، رامسدال و نور تروندلاغ.

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