الإمام سنايد كوبيليشا: المجلس الإسلامي النرويجي لا يعمل بما فيه الكفاية لمكافحة الإرهاب

يعتقد الإمام سنايد كوبيليشا أن المجلس الإسلامي مقصر من هذه الناحية.

تعتبر الجمعية الإسلامية البوسنية من أكبر الجمعيات المسلمة في النرويج ب9346 عضوا. و يقول الإمام البوسني كوبيليشا أنه منزعج من وضع الكثير من المسلمين تحت مسمى الإرهاب دون وجه حق. لكنه يفهم أيضا أن كثرة العمليات الإرهابية مؤخرا عامل محوري في هذه المشكلة.

-لم نسمع شيئا من المجلس الإسلامي النرويجي بعد العمليات الإرهابية في لندن، برشلونة و غيرها. فنحن نادرا ما نسمع تنديدا من المجلس في مثل هذه الحالات، لكن التنديد مهم، لأنه علينا أن نكون واضحين في إدانة الإرهاب.

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