النرويجيون المتزوجون من أجانب يفقدون المنحة المخصصة للطفل بين عمر السنة و السنتين.

-من غير العادل أن أحرم من فرصة تلقي الدعم النقدي و البقاء مع إبني في المنزل.

هذا ما قالته الأم فانيا بروكس المتزوجة من أجنبي. فالقانون الجديد تم تطبيقه ابتداءا من الصيف الماضي و هو يشترط أن يكون كلا الأبوين قد عاشا في النرويج لمدة 5 سنوات على الأقل للحصول على منحة الطفل الذي لا يرتاد الروضة.

و قامت الحكومة بتعديل القانون حتى تشجع الأجانب على العمل و ترسيم أبنائهم في الروضة.

لكن فانيا، بالإضافة إلى العديد من الأمهات يعتبرن هذا القانون مجحفا:

-لقد عشت و ترعرعت هنا و دفعت الضرائب لعدة سنوات، لذلك لا أفهم كيف أحرم من هذه المنحة فقط لأن زوجي أجنبي.

قدم زوجها علاء عمار إلى النرويج سنة 2012 و سيسمح له قريبا بالحصول على الجنسية النرويجية.

-من المفارقات أن زوجي عاش بما فيه الكفاية هنا للحصول على الجنسية، لكن ليس بما يكفي للحصول على هذه المنحة!

و تبلغ قيمة المنحة 7500 كرونة شهريا، و يتحصل عليها هؤلاء الذين لا يذهب أطفالهم إلى الروضة عند بلوغهم سن الواحدة.

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