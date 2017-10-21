سمية يردي علي تطالب وزيرة الهجرة سيلفي ليستهاوغ بتحمل مسؤولية التصرفات العنصرية لأتباعها

التقت الوزيرة سمية علي في مناظرة على قناة NRK الوطنية.

و تمت مناقشة مواضيع مثل ثقافة الشرف و السيطرة على الإندماج الإجتماعي في برنامج المناظرة على القناة الوطنية ليلة الخميس الماضي. و كانت سمية علي من ضمن الحضور الذين انتقدوا الوزيرة.

فقد اتهمت علي الوزيرة باستعمالها لصورة المرأة المسلمة كأداة إنتخابية و لعبة سياسية ليس إلا. كما انها ربطت بين خطاب ليستهاوغ و حزبها و جرائم الكراهية.

-لقد تعرضت لمواقف جردتني من إنسانيتي، لقد نعت بالكلب، و شبهت بالصراصير و الطفيليات. لقد عانيت من الكراهية الموجهة للمسلمين بسبب الحجاب. عشت كذلك التحيّز الجنسي. كل هذا بدر من أتباعك.

و تعتقد علي أن ليستهاوغ لا تأخذ هذا الوضع على محمل الجد و لذلك طلبت منها مواجهة أتباعها.

لكن ليستهاوغ أكدت أنها تناولت هذا الموضوع في خطاب لها منذ مدة قصيرة و أنها نددت فيه هذه التصرفات العنصرية و طالبت باحترام الآخر.

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