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  Foto: Nrk

سمية يردي علي تطالب وزيرة الهجرة سيلفي ليستهاوغ بتحمل مسؤولية التصرفات العنصرية لأتباعها

Soumaya Nadia Hedhili
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التقت الوزيرة سمية علي في مناظرة على قناة NRK الوطنية.

و تمت مناقشة مواضيع مثل ثقافة الشرف و السيطرة على الإندماج الإجتماعي في برنامج المناظرة على القناة الوطنية ليلة الخميس الماضي. و كانت سمية علي من ضمن الحضور الذين انتقدوا الوزيرة.
فقد اتهمت علي الوزيرة باستعمالها لصورة المرأة المسلمة كأداة إنتخابية و لعبة سياسية ليس إلا. كما انها ربطت بين خطاب ليستهاوغ و حزبها و جرائم الكراهية.
-لقد تعرضت لمواقف جردتني من إنسانيتي، لقد نعت بالكلب، و شبهت بالصراصير و الطفيليات. لقد عانيت من الكراهية الموجهة للمسلمين بسبب الحجاب. عشت كذلك التحيّز الجنسي. كل هذا بدر من أتباعك.
و تعتقد علي أن ليستهاوغ لا تأخذ هذا الوضع على محمل الجد و لذلك طلبت منها مواجهة أتباعها.
لكن ليستهاوغ أكدت أنها تناولت هذا الموضوع في خطاب لها منذ مدة قصيرة و أنها نددت فيه هذه التصرفات العنصرية و طالبت باحترام الآخر.

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