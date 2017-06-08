سلطان : مراقبة المسلمين و المساجد يؤدي الى الخوف و الكره

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مقال بقلم : أريك ستيفانين ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

ينتقد صهيب سلطان من مركز ضد العنصرية سياسة مراقبة المساجد و المسلمين .

- هل ستوافق ان يلتقط مجهولون صورا لأطفالك و هم يغادرون او يدخلون مكانًا ما؟

تأتي هذه الإنتقادات بعد ان دعت هيڤي ستورهاوڤ و خدمات حقوق الإنسان بعض الخواص الى مساعدتها في إجراء مسح لكل مساجد النرويج . و تطلب ستورهاوڤ في مدونتها المساعدة على تصوير كل مواقع تجمع المسلمين .

- الكثير من الردود على الفايسبوك تربط هذا المسح بالمراقبة . لا يزعجني ان تكون الدولة على علم بما يحدث في المساجد , إذا كانت الطريقة المتبعة هي نفسها التي تراقب بها الطوائف الأخرى . لكن المراقبة من قبل الأفراد بإمكانها خلق الخوف ، الكراهية، او بعض الحالات الخطيرة . انا متأكد ان الشرطة النرويجية تعمل جيدا من اجل رصد ارهابي محتمل . كما انني أحث الجميع، بما فيهم المسلمون، بإخبار الأمن عن اي تحركات مشبوهة .

و قد قام سلطان، بالإضافة الى مقابلتنا معه، بالإجابة على قرائنا من خلال الشات مباشرة حول هذا الموضوع في نقاش مباشر .

Fakta: خلفيات

هيڤي ستورهاوڤ : صحفية، ناشطة سياسية و كاتبة نرويجية تعمل في خدمات حقوق الإنسان النرويجية كمديرة قسم الإستعلامات .