هارايدي يريد من النرويج إعادة النظر في ترحيل اللاجئين إلى السلطات الإيطالية

و يرى هارايدي أن رفض وزيرة الهجرة ليستهاوغ لنداء السلاطات الإيطالية ليس الحل الأنجع.

أعربت السلطات الإيطالية عن استيائها من إعادة طالبي اللجوء إلى أراضيها من النرويج وأعتبرته إجراء غير عادل. لكن وزيرة الهجرة النرويجية سيلفي ليستهاوغ طلبت من إيطاليا و الإتحاد الأوروبي تأمين حدودها، إيقاف موجة الهجرة في البحر المتوسط و إنشاء مراكز استقبال في شمال إفريقيا.

لكن زعيم الحزب الشعبي المسيحي، كنوت هارايدي عارض اقتراحات ليستهاوغ مطالبا بإيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة. و اقترح هارايدي مبادرة تجمع النرويج ببلدان أخرى من الإتحاد الأوروبي لتشارك المسؤولية. فهو يعتقد أن هناك بلدانا مثل بولندا و المجر، قد تنصلوا من المسؤولية و تَرَكوا أكثر العبء على إيطاليا.

و أعرب ساندرو غوزي، السكرتير الأوروبي لمكتب رئاسة الوزراء الإيطالية أن القواعد غير عادلة و أن إيطاليا تكافح لتغييرها.