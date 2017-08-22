الحكم على الرياضية النرويجية تيريزي يوهاوغ يحرمها من المشاركة في الألعاب الأولمبية

تلقت تيريزي يوهاوغ الحكم الصادر ضدها اليوم بالبكاء.

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية اليوم حكمها ضد الرياضية النرويجية تيريزي يوهاوغ المتهمة باستعمال المنشطات و ذلك أثناء مشاركتها في مسابقات التزلج على الثلج. و حكمت عليها المحكمة باستبعادها من كافة المحافل الرياضية و ذلك لمدة 18 شهرا. و هذا يعني أن يوهاوغ لن تتمكن من المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية العام المقبل.

-أولا، أريد أن أقول أنني محطمة بسبب هذا القرار، الذهاب إلى كوريا للمشاركة في الألعاب الأولمبية كان حلمي. لكنهم الآن يخبرونني أن هذا لن يكون ممكنا. لا أستطيع فهم هذا العقاب. لقد عوملت بطريقة غير عادلة.

كان هذا رد الرياضية يوهاوغ بعد صدور القرار.

و تؤكد يوهاوغ أنها مازالت تحلم بالمواصلة لكنها غير متأكدة إن كانت تستطيع المشاركة في موسم جديد دون إمكانية المنافسة على الألقاب.

و تشكر يوهاوغ الجميع على الدعم الذي تلقته من النرويجيين و من عائلتها بصفة خاصة أثناء الفترة العصيبة التي قضتها مؤخرا.

بالنسبة لمحكمة التحكيم الرياضية، فقد أكدت أن حكمها اعتمد على تجاهل الرياضية علامة المواد المنشطة الموجودة بوضوح على علبة دواء تروفورديريم و الذي يحتوي على على مادة كلوستيبول المنشطة. و وجدت هذه المادة في الإختبار الذي تم إجرائه للرياضية، و الذي أدى إلى نتيجة إيجابية. و تؤكد المحكمة وجود تحذير منشطات واضح على علبة الدواء.

و لكن محامي يوهاوغ يرى أن القرار مجحف بالنسبة لخطأ بسيط و ليس حالة غش عادية حسب قوله لأن تيريزي استخدمت مرهم للشفاه يحتوي على مواد منشطة.