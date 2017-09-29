مكتب الهجرة النرويجي: الارتباط بزوجة في النرويج و أخرى في باكستان قانوني

و يستطيع أطفال الزوج من الزوجة الثانية في باكستان التحصل على الجنسية النرويجية.

ذكرت السفارة النرويجية أن بعض الرجال النرويجيين من أصل باكستاني لديهم زوجة في باكستان و أخرى في النرويج. و بينما يمنع القانون النرويجي تعدد الزوجات، لا تزال هناك استثناءات. فالقانون لا يعاقب إذا تم الزواج بالزوجة الثانية في بلد آخر مثلما يفعل بعض النرويجيين من أصول باكستانية و صومالية. فالقانون النرويجي يعاقب على الزواج الثاني فقط عندما يكون تعدد الزوجات غير قانوني في البلد الثاني أيضا. و بما أن تعدد الزوجات مسموح قانونيا في الصومال و باكستان لن يتم معاقبة الذين يسافرون إلى هذه البلدان من أجل الزواج الثاني.

و أثارت هذه المسألة ردود فعل عديدة بعد أن قامت سفارة النرويج في الباكستان بملاحظة هذه الظاهرة خاصة بعد طلب الآباء الجنسية النرويجية لأطفالهم من الزوجة الثانية.

لكن مكتب الهجرة النرويجي أصدر بيانا أشار فيه أن الأمر قانوني و أن أطفال الزوج من الزوجة الثانية يتلقون الجنسية النرويجية تلقائيا.

كما يمكن أيضا للزوجة الثانية الحصول نظريا على تصريح إقامة لم الشمل مع أطفالها في النرويج.

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