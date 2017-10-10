الجمعيات و الطوائف الإسلامية تتحاور من أجل إنشاء منظمة موازية للمجلس الإسلامي

بدأ قادة المساجد المنشقين من المجلس الإسلامي النرويجي في التحاور من أجل إنشاء منظمة جديدة.

و يؤكد أمام مسجد الجمعية الإسلامية البوسنية لقناة أن أر كو أهمية وجود منابر أخرى: -نحن بحاجة إلى منبر جديد يجمعنا. و جدت هذه التطورات بعد أن رفضت الحكومة يوم الإثنين مواصلة مد المجلس الإسلامي النرويجي, الذي ينشط منذ سنة 1993, بالمنح المالية المعتادة. لكن بالإضافة إلى المنح، خسر المجلس أيضا نصف أعضائه مما زاد الوضع سوءا. فقد انسحب منه ما يقرب 40 ألف عضو. -نحن المسلمون بحاجة إلى الحوار مع شركائنا، مع الجماعات الدينية الأخرى، مع السلطات و مع المجتمع ككل. نحن بحاجة إلى من يمثل المسلمين النرويجيين بطريقة أفضل من المجلس الإسلامي الحالي. و أصبح المجلس الإسلامي الآن في وضع حرج بعد أن خسر مصدر دخله الأساسي بسبب رفض الشركة المصنعة للحوم نورتورا مواصلة العمل مع المجلس في مجال شهادات الحلال. فنورتورا تنتج ما يقرب 1400 طن من اللحم الحلال سنويا و هذا اللحم يصادق عليه المجلس الإسلامي بشهادة الحلال. و هذا يعني أن المجلس سيخسر ال1,4 مليون كرونة من الإيرادات من صفقة نورتوا بالإضافة إلى منحة الحكومة المقدرة ب1,3 مليون كرونة. و أعلن الأمين العام للمجلس مهتاب أفتار يوم الثلاثاء أنه لن يستقيل رغم المستجدات.

Mest sett siste uken