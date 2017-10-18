شباب الأحزاب اليمينية يريد رفع حصة النرويج من عدد اللاجئين بثلاثة أضعاف

يعتقد شباب أحزاب اليمين، اليسار و الحزب المسيحي أن على الحكومة الترفيع في حصتها من عدد اللاجئين في خطة استقبال اللاجئين للعام المقبل.

و اقترحت الحكومة في ميزانيتها لسنة 2018 استقبال 1120 لاجئا، أي أقل بكثير من معدل السنوات الماضية، رغم انخفاض عدد طالبي اللجوء حاليا.

و تقول ساندرا بروفلوت نائبة رئيس شباب حزب اليمين أنها تريد الترفيع في حصة النرويج :

-عندما ينخفض عدد طالبي اللجوء، من المفروض أن نزيد من عدد اللاجئين في حصتنا و ليس العكس.

و يساند رؤساء شباب حزب اليسار و الحزب المسيحي بروفلوت في تصريحاتها.

و تؤكد إيدا ليندفايت من شباب الحزب المسيحي أن على النرويج تحمل المسؤولية مع البلدان الأخرى في استقبال اللاجئين:

-من المحرج دوليا أن تخفض النرويج بكل بساطة في حصتها من عدد اللاجئين. لقد كانت لدينا مسؤولية دولية مشتركة مع الإتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، و كنّا على قدر المسؤولية. لكننا الآن نفعل العكس تماما.

Mest sett siste uken