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Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

شباب الأحزاب اليمينية يريد رفع حصة النرويج من عدد اللاجئين بثلاثة أضعاف

Soumaya Nadia Hedhili
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يعتقد شباب أحزاب اليمين، اليسار و الحزب المسيحي أن على الحكومة الترفيع في حصتها من عدد اللاجئين في خطة استقبال اللاجئين للعام المقبل.

و اقترحت الحكومة في ميزانيتها لسنة 2018 استقبال 1120 لاجئا، أي أقل بكثير من معدل السنوات الماضية، رغم انخفاض عدد طالبي اللجوء حاليا.
و تقول ساندرا بروفلوت نائبة رئيس شباب حزب اليمين أنها تريد الترفيع في حصة النرويج :
-عندما ينخفض عدد طالبي اللجوء، من المفروض أن نزيد من عدد اللاجئين في حصتنا و ليس العكس.
و يساند رؤساء شباب حزب اليسار و الحزب المسيحي بروفلوت في تصريحاتها.
و تؤكد إيدا ليندفايت من شباب الحزب المسيحي أن على النرويج تحمل المسؤولية مع البلدان الأخرى في استقبال اللاجئين:
-من المحرج دوليا أن تخفض النرويج بكل بساطة في حصتها من عدد اللاجئين. لقد كانت لدينا مسؤولية دولية مشتركة مع الإتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، و كنّا على قدر المسؤولية. لكننا الآن نفعل العكس تماما.

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