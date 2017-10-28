التعريف بهوية الأشخاص الذين يطلعون على التقارير الضريبية يؤدي إلى نتائج عكسية

التقارير الضريبية هي معلومات مفتوحة للعموم، لذلك ليس من العدل إجبار المطلعين عليها على كشف هوياتهم على الملأ.

مقال بقلم: غونار ستافروم

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

التشهير بهويات الأشخاص الذين يطلعون على التقارير الضريبية أدى إلى انخفاض عدد الذين يبحثون في هذه التقارير. فقد انخفضت معدلات البحث من 16 إلى 1,6 مليون عملية بحث.

و تتم العملية إلكترونيا، و كانت العملية سابقا بسيطة جدا و لا تتطلب شيئا سوى زيارة الصفحة الإلكترونية لهذه التقارير. أما الآن فعلى الباحث أن يقوم بتسجيل هويته و بهذه الطريقة يمكن معرفة هويات الأشخاص الذين قاموا بالبحث على هذه التقارير بسهولة.

و كان النظام منذ القدم يسهل على أي فرد الإطلاع على هذه الضرائب، مما يؤدي إلى الحذر من التهرب الضريبي و الفساد في المجتمع.

لكن شفافية هذه العملية تأثرت بعد أن صادق البرلمان النرويجي على تفعيل خدمة ترسل إخطارا لصاحب التقرير الضريبي لتعلمه عن هوية الشخص الذي أراد الإطلاع عليه.

و بما أن النرويجي بصفة عامة لا يريد أن يتم نعته بالمتطفل، يؤثر هذا التغيير على سلوك المراقبة الضريبية و الشفافية.

فهناك عدة أسباب تبرر التمكين من حق النفاذ إلى ثلاثة أنواع من المعلومات: صافي الدخل، صافي الثروة، و الضرائب. و تسمية هذه العملية بالتطفل أمر مبالغ فيه.

فبإمكاننا إيجاد عدة أمثلة لحالات غير عادلة و غير صحيحة في التقارير الضريبية، أدى الإطلاع عليها إلى كشف الحقيقة.

فقد تم احتساب ضرائب وريث أسهم ساملار غوستاف فيتزو إعتمادا على قيمة الأسهم التي تم تقديرها ب11 مليارا بينما اتضح أن قيمتها الحقيقية بلغت 18 مليار كرونة. وحدثت مثل هذه الحالات مع العديد كالمستثمر بيتر سترودالن و ايفار توليفسن.

تؤدي حالات كهذه إلى انعدام العدالة بين المواطنين، لذلك يجب إيقاف كشف هويات هؤلاء الذين يقومون بقراءة هذه التقارير.

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