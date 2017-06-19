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يوناس غاهر ستوري
يوناس غاهر ستوري

مدوّنة سيسانر عن ستوري، مرشح حزب العمال، تثير ردود فعل عديدة

كتب يان بيتر سيسانر في مدونته يوم الجمعة متسائلا حول مؤهلات ستوري لمنصب رئيس الوزراء في حال وصوله إلى الحكم.

Soumaya Nadia Hedhili
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مقال بقلم: أنيتا باك هنريكين
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

يتّهم سيسانر ستوري كاتبا: "هو سارق و كذاب إنه شخص دون ضمير، إنه طمّاع و منافق. و الآن بإمكان هذا الشخص الوصول إلى رئاسة الوزراء." هكذا بدأ سيسانر مدونةً تم نشرها بكثرة من قبل القرّاء. كما أنه يتسائل عن ملائمة ستوري لهذا المنصب. و كانت التعاليق على هذه المدونة لا تحصى و لا تعد، فقد أثار سيسانر ردود فعل كثيرة، بين مؤيد و مخالف. فقد كتب أحدهم: " لن يكون هذا الرجل رئيسا للوزراء، أبداً." بينما علق آخر: "جيد جدًا، لقد وصفته بكل دقة. أعطيتنا تفاصيلاً جديرة بالتأمل...شكرًا يان بيتر سيسانر."

و قد انسحب ستوري مؤخرًا من مشروع بناء في إينشو، كان فيه شريكاً مع خواص، بسبب نوعية العقود التي أعطيت لبعض العمال. و كانت هذه العقود مصدر قلق، لأنها كانت عقوداً لا تضمن الراتب في فترات الراحة ما بين فترات العمل كما أنها لا تحدد عددا واضحا لساعات العمل. و انتقد البعض ستوري لعدم تأكده من ظروف العمل قبل أن يبدأ الشراكة في هذا المشروع. لكن رغم كل هذا، تبين إستطلاعات الرأي أن حزب العمال تحصل على 31,7 ٪ من التأييد الشعبي، مما يعني إرتفاعاً ب0,8%.

Fakta: خلفيات:

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يان بيتر سيسانر: هو رجل أعمال و مدون نرويجي.

يوناس غاهر ستوري: قائد حزب العمال النرويجي و مرشح الحزب لرئاسة الوزراء في الإنتخابات القادمة في سبتمبر.

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