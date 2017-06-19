مدوّنة سيسانر عن ستوري، مرشح حزب العمال، تثير ردود فعل عديدة

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مقال بقلم: أنيتا باك هنريكين

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

يتّهم سيسانر ستوري كاتبا: "هو سارق و كذاب إنه شخص دون ضمير، إنه طمّاع و منافق. و الآن بإمكان هذا الشخص الوصول إلى رئاسة الوزراء." هكذا بدأ سيسانر مدونةً تم نشرها بكثرة من قبل القرّاء. كما أنه يتسائل عن ملائمة ستوري لهذا المنصب. و كانت التعاليق على هذه المدونة لا تحصى و لا تعد، فقد أثار سيسانر ردود فعل كثيرة، بين مؤيد و مخالف. فقد كتب أحدهم: " لن يكون هذا الرجل رئيسا للوزراء، أبداً." بينما علق آخر: "جيد جدًا، لقد وصفته بكل دقة. أعطيتنا تفاصيلاً جديرة بالتأمل...شكرًا يان بيتر سيسانر."

و قد انسحب ستوري مؤخرًا من مشروع بناء في إينشو، كان فيه شريكاً مع خواص، بسبب نوعية العقود التي أعطيت لبعض العمال. و كانت هذه العقود مصدر قلق، لأنها كانت عقوداً لا تضمن الراتب في فترات الراحة ما بين فترات العمل كما أنها لا تحدد عددا واضحا لساعات العمل. و انتقد البعض ستوري لعدم تأكده من ظروف العمل قبل أن يبدأ الشراكة في هذا المشروع. لكن رغم كل هذا، تبين إستطلاعات الرأي أن حزب العمال تحصل على 31,7 ٪ من التأييد الشعبي، مما يعني إرتفاعاً ب0,8%.

Fakta: خلفيات:

يان بيتر سيسانر: هو رجل أعمال و مدون نرويجي. يوناس غاهر ستوري: قائد حزب العمال النرويجي و مرشح الحزب لرئاسة الوزراء في الإنتخابات القادمة في سبتمبر.