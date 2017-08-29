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Foto: Statoil
Foto: Statoil

خيبة أمل كبيرة بعد عمليات التنقيب الفاشلة لستاتويل في بحر البارنتس

Soumaya Nadia Hedhili
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عكس التوقعات ، لم تجد ستاتويل أي أثر للنفط في الجرف القاري الجديد الذي كانت تقوم بالتنقيب فيه.

كان هذا الحقل الجديد قد سلطت عليه الأضواء على أنه أكبر جرف قاري في النرويج من أي وقت مضى. و أعرب مورتين إيك، المتحدث بإسم شركة ستاتويل النفطية عن خيبة الأمل الكبيرة بالنتيجة: - هذا بكل تأكيد أمر مخيب للآمال. كان لهذا الحقل كل شروط النجاح، لكننا لم نعثر على النفط.
و قد أعلنت مديرية النفط النرويجية عن هذه النتائج السلبية اليوم الثلاثاء و ذلك بعد عمليات تنقيب دامت طويلا في كوربفيال ببحر البارينتس.
و حسب دراسات شركة ريستاد إينيرجي كان من المتوقع العثور على أكبر إكتشاف نفطي في النرويج، و ذلك ما يعادل 10 مليارات برميل نفط.
و صرح مدير عام شركة ستاتويل جيز أفيرتي بأن النتيجة مخيبة للآمال لكنه من السابق لأوانه التأكد من النتيجة النهائية للتنقيب: - إنه من النادر أن ينجح التنقيب من المحاولة الأولى و خاصة في منطقة جديدة كليا. علينا أن لا ننسى أنه تم حفر 33 بئرا قبل أن يتم إيجاد ما يكفي لإجراء أول عملية تجارية نفطية في الجزء النرويجي من بحر الشمال.

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