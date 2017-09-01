موظفو شركة نرويجيان للطيران في الولايات المتحدة يعيشون على خط الفقر

يتم ملء الجدول الشهري لموظفي شركة نرويجيان في الولايات المتحدة ب"أيام إحتياطية" وفقا لنقابة المضيفين.

نشرت نقابة المضيفين AFA يوم 17 مارس الماضي رسالة عبر موقعها الإلكتروني تصف فيها وضع الموظفين المزري في شركة نرويجيان في فرعها بالولايات المتحدة, و أكد ممثل النقابة فالينتين لوريان الوضع في الرسالة الموجهة للشركة وذلك بوصف طريقة العمل بالشركة :

-من شهر لآخر يُعطى هؤلاء الموظفون رحلة أو رحلتين فقط ذهابا و إيابا في خطة العمل. أغلب الأيام المدرجة في الخطة هي أيام عمل إحتياطية ، و هي أيام لا يقع دفع أجر مقابلها.

و قد أدى هذا الوضع إلى ظروف مالية صعبة للغاية لهؤلاء الموظفين، لأن خطط العمل هذه تؤدي إلى إقتطاع ما يقارب 30 إلى 50 بالمائة من رواتبهم. و ترى النقابة أن سبب هذا الخلل هو سوء التخطيط.

و علقت شركة نرويجيان قائلة أنها تعمل على إيجاد الحلول لموظفيها.