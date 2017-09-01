موظفو شركة نرويجيان للطيران في الولايات المتحدة يعيشون على خط الفقر
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Lamper vi ønsker oss i høst
نشرت نقابة المضيفين AFA يوم 17 مارس الماضي رسالة عبر موقعها الإلكتروني تصف فيها وضع الموظفين المزري في شركة نرويجيان في فرعها بالولايات المتحدة, و أكد ممثل النقابة فالينتين لوريان الوضع في الرسالة الموجهة للشركة وذلك بوصف طريقة العمل بالشركة :
-من شهر لآخر يُعطى هؤلاء الموظفون رحلة أو رحلتين فقط ذهابا و إيابا في خطة العمل. أغلب الأيام المدرجة في الخطة هي أيام عمل إحتياطية ، و هي أيام لا يقع دفع أجر مقابلها.
و قد أدى هذا الوضع إلى ظروف مالية صعبة للغاية لهؤلاء الموظفين، لأن خطط العمل هذه تؤدي إلى إقتطاع ما يقارب 30 إلى 50 بالمائة من رواتبهم. و ترى النقابة أن سبب هذا الخلل هو سوء التخطيط.
و علقت شركة نرويجيان قائلة أنها تعمل على إيجاد الحلول لموظفيها.
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