زعيم حزب الحمر يتعرض للانتقاد بسبب إدراج إبنته في روضة خاصة

يعلل بيورنار موكسناس هذا الخيار بكونه كان للضرورة و لعدم وجود بديل لمشكل الشغور في الروضات الحكومية آنذاك.

-ذهبت ابنتي إلى روضة خاصة منذ أن بلغت سنة واحدة و ذلك حتى عمر الثانية و النصف لأنه لم يكن لدينا بديل.

-لقد ولدت ابنتي في سبتمبر أي بعد فوات آجال التسجيل في الروضات الحكومية. و بعد انتهاء إجازة الأمومة لم نجد أي مكان شاغر لها في الروضات الحكومية القريبة منا.

و يتبنى حزب الحمر سياسة منع الربحية التجارية في كافة أنواع خدمات الضمان الإجتماعي و من ضمنها الروضات. و قد نجح حزب الحمر مع حزب البيئة بإيقاف مد الروضات الخاصة و الحد منها في أوسلو.

و يؤكد موكسناس أن قلة الروضات الحكومية تؤدي إلى استنجاد الأولياء بالروضات الخاصة و هكذا يخلق سوق ربحي لهذه الروضات. كما أنه يؤكد أن حزب الحمر يعمل كثيرا على هذه القضية، فهو يرى أنه من غير العادل أن تذهب أموال الضرائب إلى هذه الروضات الخاصة القائمة على مبدأ الربح التجاري.