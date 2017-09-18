الوزيرة ليستهاوغ: سنسهل على الشرطة إرجاع الأجانب و إيقافهم عند الحدود

صرحت وزيرة الهجرة سيلفي ليستهاوغ أنها ستقترح تدابير جديدة ستسهل على الشرطة منع الإجانب من تخطي الحدود في بعض الحالات.

-علينا أن نسيطر على حدودنا. فعلى سبيل المثال عندما لا يستطيع الشخص إثبات نية دخوله إلى النرويج يسمح النظام الحالي لذلك الشخص بالدخول إلى أن يتم إثبات العكس.

و تتمثل التدابير الجديدة التي اقترحتها ليستهاوغ في منع دخول الشخص الذي لم يثبت سبب دخوله لمدة أقصاها 24. في ذلك الوقت يأخذ مستشار الشرطة القرار بالسماح أو منع الشخص من الدخول بعد التثبت من ادعاءات الزائر. و تؤكد الوزيرة أن ادخال الشخص المشكوك في أمره ثم ترحيله فيما بعد سيكون مكلفا أكثر من الإحتفاظ به عند الحدود. و لا تنطبق هذه التدابير على طالبي اللجوء الذين لديهم قوانين هجرة منفصلة.