السلطات ستبدأ باستعمال الأدلة الرقمية لتتبع حالات الغش في مطالب اللجوء

سيبدأ مكتب الهجرة و وحدة الهجرة التابعة للشرطة باستعمال التكنولوجيا الرقمية لرصد حالات الغش و المعلومات الخاطئة في مطالب اللجوء.

بعد أن قدمت الوزيرة ليستهاوغ نظاما جديدا لمعالجة مطالب اللجوء يوم الثلاثاء، أعلنت أنها سوف تعمل على تحسين نوعية المراقبة عند تسوية ملفات اللاجئين. و تؤكد غادي كيارشاو من مكتب الهجرة هذه الخطة الجديدة:

-سنعمل على تحقيق مراقبة أفضل عند تسوية المطالب و ذلك باستثمار المزيد من الوقت في المراحل الأولية. و الهدف من هذا اكتشاف المغالطات و الأخطاء.

و سيتم توظيف خبراء في مركز اللجوء الجديد للتأكد من هويات اللاجئين و المعلومات التي أدلوا بها رقميا. و تؤكد كراوشو أيضا أن هذه الطريقة ستسهل اكتشاف الأشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا. و تعتبر كراوشو أكبر تحدي هو قلة عدد اللاجئين الذين يأتون مع جواز سفر ، اذ لا يتعدى عددهم 10 بالمائة.

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