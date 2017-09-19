بلدية سويدية تشتري ثلاث شقق للاجئ، زوجاته الثلاث و أطفاله ال16
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Her dater skilte og aleneforeldre
لكن تحصل رجل على ثلاث شقق مع زوجاته الثلاث و أطفاله ال16، كان الأمر الذي أدى إلى ردود فعل غاضبة في المدينة.
و يعتبر المستشار البلدي ماتس غيرداو هذه الصفقة باهضة الثمن و أن توفير السكن لثلاث زوجات ليس من مشمولات البلدية.
و رغم أن تعدد الزوجات ممنوع في السويد، فالقانون لا يمنع الزواج خارج السويد للمرة الثانية . و يعتقد الحزب الديموقراطي السويدي أن الدولة بهذه الطريقة تصبح داعمة بشكل غير مباشر لتعدد الزوجات. و يعلق ميكائيل ستراندمان من الحزب مؤكدا موقفه الرافض لهذه المصاريف:
- لا يجوز دفع 14 مليون كرونة حتى يعيش الرجل مع زوجاته في شقق منفصلة كما يعيش في بلده. يجب علينا تغيير القوانين و الوضع السياسي بأكمله . كان من الأجدر أن تعيش هذه العائلة تحت سقف واحد. هذه الشقق بعيدة عن متناول العديد من السويديين. لدينا العديد من الشباب الذين لا يتحملون تكاليف السكن و لذلك يعيشون مع عائلاتهم بينما يتلقى هذا الرجل دعما شهريا لكل طفل من أطفاله بالإضافة إلى ثلاث شقق جديدة. هذا مثال رهيب و يثبت أن سياسة الهجرة لم تعد تواكب الأوضاع الحالية.
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