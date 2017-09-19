بلدية سويدية تشتري ثلاث شقق للاجئ، زوجاته الثلاث و أطفاله ال16

و وفقا للقناة السويدية TV4 أنفقت بلدية ناكا القريبة من ستوكهولم 305 ملايين كرونة سويدية على 94 شقة في بلدية يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.

لكن تحصل رجل على ثلاث شقق مع زوجاته الثلاث و أطفاله ال16، كان الأمر الذي أدى إلى ردود فعل غاضبة في المدينة.

و يعتبر المستشار البلدي ماتس غيرداو هذه الصفقة باهضة الثمن و أن توفير السكن لثلاث زوجات ليس من مشمولات البلدية.

و رغم أن تعدد الزوجات ممنوع في السويد، فالقانون لا يمنع الزواج خارج السويد للمرة الثانية . و يعتقد الحزب الديموقراطي السويدي أن الدولة بهذه الطريقة تصبح داعمة بشكل غير مباشر لتعدد الزوجات. و يعلق ميكائيل ستراندمان من الحزب مؤكدا موقفه الرافض لهذه المصاريف:

- لا يجوز دفع 14 مليون كرونة حتى يعيش الرجل مع زوجاته في شقق منفصلة كما يعيش في بلده. يجب علينا تغيير القوانين و الوضع السياسي بأكمله . كان من الأجدر أن تعيش هذه العائلة تحت سقف واحد. هذه الشقق بعيدة عن متناول العديد من السويديين. لدينا العديد من الشباب الذين لا يتحملون تكاليف السكن و لذلك يعيشون مع عائلاتهم بينما يتلقى هذا الرجل دعما شهريا لكل طفل من أطفاله بالإضافة إلى ثلاث شقق جديدة. هذا مثال رهيب و يثبت أن سياسة الهجرة لم تعد تواكب الأوضاع الحالية.

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