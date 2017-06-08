مواقف حزب العمال حول موضوع اللاجئين و الضمان الإجتماعي جريئة

ANNONSE

مقال بقلم : ڤونار ستافروم

ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

إنه من الجرأة من حزب العمال ان لا يكون واضحا اذا كان سيتبنى سياسة صارمة، و لكن عادلة للهجرة . لا شك ان الناخبين النرويجيين سيتفاعلون مع موضوع التغطية الإجتماعية الغير عادلة في الإنتخابات .

و لقد بدأ البرلمان النرويجي النقاش حول مقترحات جديدة لإزالة الإمتيازات الخاصة التي يتلقاها اللاجئون و تعويضها بنفس الترتيبات التي يتلقاها النرويجيون .

لكنه اتضح ان حزب العمال اقدم على التصويت ضد هذه التعديلات الجديدة . و يعتبر تروند هيليلاند، قائد الكتلة البرلمانية لحزب اليمين، ان إقدام حزب العمال على التصويت ضد اجراءات التقشف في الإمتيازات الخاصة للاجئين، قد حدد الخط الذي يتبعه يوناس غاهر ستوري و حزبه بتفضيلهم سياسات الضمان الإجتماعي على التشغيل .

يتمتع اللاجئون في النرويج بإمتيازات خاصة في التأمين الوطني الذي يقدم لهم نفس حقوق الذين عاشوا في النرويج لسنوات .

ترغب الحكومة استبدال النظام الحالي بنظام فوائد إضافية، اي إمكانية طلب مبالغ إضافية بعد تقييم المتطلبات اللازمة . و سيتم ايضا تخفيض عدد الأيام التي تسمح للاجئين الذين يعتمدون على الضمان الإجتماعي بالبقاء في الخارج من 90 الى 45 يوما .

النقطة الوحيدة التي يدعمها حزب العمال هي اشتراط خمس سنوات إقامة قبل إعطاء اللاجئين الحق في الدعم الذي يُعطى للطفل قبل بلوغه السنتين اذا لم يندرج في الروضة .

و يعلل حزب العمال اعتراضه على هذا المقترح بأنه لا يعتقد ان مقترحا كهذا يمكن ان يحسّن معدلات التشغيل أو يزيد من اليد العاملة .

هذه المرة الثانية ،في مدة قصيرة،التي يختار فيها حزب العمال سياسات هجرة ليبرالية بعد تصويتهم ضد مقترح تشديد متطلبات لم الشمل الأُسَري .

يبدو ان حزب العمال اكثر ليبرالية بكثير من الحكومة في سياسة الهجرة ، اللجوء و الضمان الإجتماعي .

Fakta: خلفيات

حزب العمال النرويجي : حزب سياسي اشتراكي نرويجي، حكم البلاد اغلب الفترات منذ 1935. يصنف اليوم كحزب وسط يسار . يوناس غاهر ستوري : قائد حزب العمال والمعارضة .