روسيا تنوي سحب محطات الطاقة النويية على طول الساحل النرويجي

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ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تنوي الشركة الحكومية للطاقة النووية الروسية روساتوم سحب بارجة تحمل محطة طاقة نووية عائمة و تبلغ من الطول 144 مترا، و ذلك لمسافة 2300 ميلا بحريا من سان بيطرسبرغ إلى مورمانسك و تحديدا جزيرة كولاهالف، وفقا لمصادر جريدة افتينبوستن. و تنوي شركة الطاقة الروسية القيام بهذه العملية اما خلال الربيع او الصيف القادم، و ستتم عبر بحر البلطيق، خليج كاتيغات و المنطقة الشمالية.

و أعرب وزير خارجية النرويج بورڤي بريندي (من حزب اليمين) عن قلقه حول سحب البارجة النووية "اكاديميك لومونوسوف" على طول الساحل النرويجي. كما انه يؤكد ان السلطات النرويجية تريد الحوار مع الروس حول موضوع الأمن و التأهب لحالات الطوارئ ، لكن هناك الكثير من علامات الإستفهام حول هذه الخطط.

و قد تم نقاش هذا الموضوع في اجتماع عقد في اوسلو و جمع بين وزراء خارجية بلدان الشمال آخر شهر ماي.

و أسوأ السيناريوهات تتمثل في الحرائق على الأسطول او مشاكل في السحب قد تؤدي الى جنوح البارجة في الأرخبيل النرويجي.

و يعلق رئيس قسم الطوارئ لدى إدارة السواحل يوهان ماريوس لي قائلا: لقد اعترف الروس ان السحب سيكون صعب التنفيذ اذا تجاوزت الرياح 15 مترا في الثانية. و هذا يعني ان الجانب النرويجي يجب ان يخصص أماكن لجوء تأهبا للأخطار الممكنة.