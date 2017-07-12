الشرطة ستفرض حظرا على زيارة المجرمين الشباب لبعض الأحياء

تريد الشرطة النرويجية فرض حظر على بعض المجرمين المراهقين و الذي سيمنعهم من التواجد في بعض أحياء أوسلو

ترجمة و تلخيص: سمية نادية الهذيلي

بعد أم تم القبض على العديد من المجرمين في حي مورتينسرود مؤخرا على خلفية المتاجرة بالمخدرات، تريد الشرطة الآن طرد هؤلاء الذين بثوا الخوف في بعض الأحياء وفقا لNRK.

استطاعت شرطة أوسلو تفكيك شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في تجارة المخدرات الأسبوع الماضي. و تم هذا بعد الكشف عن مستودع كبير للمخدرات و اعتقال العديد من المجرمين الذين كانوا يجندون الشباب و المراهقين للقيام بعمليات بيع المخدرات في حي مورتينسرود. و قد طلبت الشرطة مرتين من المحكمة أن تقوم بمنع أحد الشباب الذي يبلغ من العمر 18 عاما من التواجد في وسط حي مورتينسرود و ساحتها. و يشتبه هذا الشاب ،الذي تمت إدانته سابقا، بكونه أحد المجندين لبيع المخدرات في الحي. و تم الآن منعه، بقرار رسمي، من التواجد في ساحة الحي لمدة 6 أشهر.

و بينما يعتقد محامي الدفاع أن هذا القرار غير عادل، تحصلت الشرطة على دعم حزب العمال بخصوص هذه التدابير الجديدة. فالشرطة تدرس الآن إمكانية تطبيق هذا الحظر على المزيد من هؤلاء الشباب.

و يدعم يان بوهلر من حزب العمال قرارات الشرطة قائلا: - ينبغي أن نسهل على الشرطة من هذه الناحية. فحظر هؤلاء الشباب من هذه الأحياء سيحسن الوضع الأمني فيها، كما أنه سيساعد الشباب على الإبتعاد عن الجريمة.