أجهزة الأمن الروسية تعتقل لاجئين سوريين على الحدود الروسية النرويجية

يأتي هذا بعد اعتقال سوريين اثنين في نفس المكان في أول يوليو و هم بصدد عبور الحدود إلى النرويج.

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

بالنسبة للسوريين الذي تم اعتقالهما أول الشهر، تم العثور عليهما من خلال نظام الإنذار عند الحدود، و بعد الحصول على معلومات أولية حول تحركاتهما. لم يكن لدى أي منهما الإقامة في روسيا.

أما السوريون الذين اُعتقلوا مؤخرا، فقد كانو قريبين جدا من الحدود النرويجية عندما تم اكتشافهم و إلقاء القبض عليهم. و وفقا لوكالة طاس الروسية للأنباء، فقد عبر اللاجئون السياج الذي كان يحظى بحراسة أمنية مشددة و ذلك على طول المنطقة الحدودية الداخلية على الجانب الروسي، و تم الآن اتهامهم بعبور الحدود بطريقة غير قانونية.

و تتعامل السلطات الروسية الآن بطريقة مختلفة مع الوضع، ففي خريف 2015 تلقى 5500 لاجىء الإذن بمغادرة روسيا و عبور الحدود باتجاه ستورسكوغ في النرويج. لكنه تم إغلاق هذا الممر في أواخر نوفمبر من نفس الخريف.