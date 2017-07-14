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كانو قريبين جدا من الحدود النرويجية عندما تم اكتشافهم
كانو قريبين جدا من الحدود النرويجية عندما تم اكتشافهم

أجهزة الأمن الروسية تعتقل لاجئين سوريين على الحدود الروسية النرويجية

Soumaya Nadia Hedhili
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يأتي هذا بعد اعتقال سوريين اثنين في نفس المكان في أول يوليو و هم بصدد عبور الحدود إلى النرويج.

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بالنسبة للسوريين الذي تم اعتقالهما أول الشهر، تم العثور عليهما من خلال نظام الإنذار عند الحدود، و بعد الحصول على معلومات أولية حول تحركاتهما. لم يكن لدى أي منهما الإقامة في روسيا.
أما السوريون الذين اُعتقلوا مؤخرا، فقد كانو قريبين جدا من الحدود النرويجية عندما تم اكتشافهم و إلقاء القبض عليهم. و وفقا لوكالة طاس الروسية للأنباء، فقد عبر اللاجئون السياج الذي كان يحظى بحراسة أمنية مشددة و ذلك على طول المنطقة الحدودية الداخلية على الجانب الروسي، و تم الآن اتهامهم بعبور الحدود بطريقة غير قانونية.
و تتعامل السلطات الروسية الآن بطريقة مختلفة مع الوضع، ففي خريف 2015 تلقى 5500 لاجىء الإذن بمغادرة روسيا و عبور الحدود باتجاه ستورسكوغ في النرويج. لكنه تم إغلاق هذا الممر في أواخر نوفمبر من نفس الخريف.

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