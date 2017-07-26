ستوري: نستبعد تشكيل حكومة مع حزب الحمر و حزب البيئة

مرشح حزب العمال يستبعد تشكيل حكومة مع هاذين الحزبين في حال فوزهم.

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

-أنه لمن المستبعد أن نتحالف مع حزب الحمر و حزب البيئة الخضر لتشكيل حكومة. و هذا لأننا نحترم اختلافاتنا السياسية و جميع ناخبينا كأحزاب. هذا ما صرح به يوناس ستوري لصحيفة VG البارحة.

و يقوم ستوري الآن بمواصلة حملته الإنتخابية في غرب النرويج، و قضى يومه في ستافنجر.

و عندما سئل ستوري عن الأحزاب التي قد يتحالف معها لتشكيل الحكومة أجاب:- من الطبيعي أن نقوم بمشاورات مع حزب الوسط، الحزب الإشتراكي اليساري، الحزب الديموقراطي المسيحي و حزب اليسار.

و لا يزال ستوري هو المرشح الأرجح لرئاسة الوزراء حسب آخر استطلاعات الرأي.